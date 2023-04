‘Đếm ngược’ thời khắc khai trương tổ hợp nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm

Lựa chọn an nhiên của giới tinh hoa hiện đại

Những chủ nhân tinh hoa hiện đại ngày nay đã đạt đến tầm cao mới về nhu cầu trải nghiệm. Theo đó, đẳng cấp sang trọng của một không gian sống không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, thay vào đó được đo đếm bằng chiều sâu của sự tinh tế và những giá trị trải nghiệm độc bản mà nó mang lại. Đó cũng chính là lý do Angsana & Dhawa Hồ Tràm, nép mình an yên giữa một bên là rừng tràm bạt ngàn, một bên là biển khơi rì rào sóng vỗ làm say lòng bước chân của giới tinh hoa.

Angsana & Dhawa Hồ Tràm mang đến lối sống an nhiên đích thực mà bất kỳ ai cũng mơ ước được một lần trải nghiệm

Khởi công xây dựng từ tháng 10.2020, Angsana & Dhawa Hồ Tràm được biết đến như một tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao độc đáo và sang trọng bậc nhất nằm trên cung đường ngắm cảnh ven biển tuyệt đẹp tại Xuyên Mộc, Hồ Tràm. Trong khi các chủ nhân tinh hoa có thể tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm độc bản tại 52 căn villa 5 sao siêu giới hạn được xây dựng theo lối kiến trúc đậm sắc màu địa phương phối trộn ngôn ngữ thiết kế đương đại, kết nối uyển chuyển bằng dòng suối thảnh thơi vốn là linh hồn dự án, thì khu khách sạn cao cấp 5 sao Dhawa Hồ Tràm với 162 phòng 100% hướng biển, thiết kế theo kiểu những chiếc kén độc đáo, lại mang đến một hơi thở mới mẻ, trẻ trung nhưng vẫn không kém phần sang trọng cho du khách.



Khách sạn Dhawa Hồ Tràm cao cấp với thiết kế độc đáo và view biển là điểm đến mới hấp dẫn các du khách khi đến Hồ Tràm - Xuyên Mộc

Đẳng cấp và khác biệt tạo nên sức hút cho Angsana & Dhawa Hồ Tràm ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng cũng là thách thức lớn cho đội ngũ phát triển trong suốt thời gian thi công dự án. "Kể từ ngày khởi công cách đây 5 năm, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn và thử thách. Đối với sản phẩm nghỉ dưỡng thì có lẽ thử thách đầu tiên phải kể đến là việc lên ý tưởng và chọn lựa ý tưởng sao cho phải phù hợp và đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của thị trường. Đại dịch Covid-19 kéo dài cũng là một trong những yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh bất động sản trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết và linh hoạt của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Madison Land đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn để hoàn thành dự án kịp tiến độ" - Ông Võ Trung Chính, Chủ tịch Madison Land, chủ đầu tư Angsana & Dhawa Hồ Tràm chia sẻ.



Vượt qua nhiều trở ngại, đến nay Angsana & Dhawa Hồ Tràm cũng đã hoàn thiện những khâu cuối cùng, hồi hộp chờ đợi giây phút Lễ Khánh thành dự án vào ngày 14.4 tới.

"Ngọc trong tràm" đã sẵn sàng "đếm ngược" để rực sáng

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ Angsana & Dhawa Hồ Tràm là dự án mà họ đặt trọn tâm huyết của mình với mục tiêu nâng tầm tên tuổi Madison Land trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng, vì vậy các chủ nhân và du khách hoàn toàn có thể mong đợi những trải nghiệm giá trị có một không hai tại "Ngọc trong tràm" trong mùa hè này.

Theo đó, sự kiện khai trương Angsana & Dhawa Hồ Tràm sắp tới sẽ là bước ngoặc quan trọng trên hành trình kiến tạo các sản phẩm nghỉ dưỡng của Madison Land trong tương lai. "Sự đón nhận của quý khách hàng đối với Angsana & Dhawa Hồ Tràm sắp tới sẽ là thành quả cho những nỗ lực của cả tập thể lãnh đạo, nhân viên và các đối tác", bà Lâm Ngọc Đan Thi - Phó Tổng giám đốc Madison Land chia sẻ.

Angsana & Dhawa Hồ Tràm giúp các chủ nhân tương tái tạo năng lượng khi được hòa mình trong nhịp sống của thiên nhiên

Angsana & Dhawa Hồ Tràm cũng là ví dụ điển hình cho cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội và cộng đồng từ Madison Land khi dự án vừa đạt chứng nhận Bạc từ EarthCheck. Đại diện Madison Land cho biết chứng nhận phát triển bền vững là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Angsana & Dhawa Hồ Tràm ngay từ những ngày đầu tiên, cũng như là bước đệm giúp nâng tầm tham vọng phát triển bền vững của Madison Land trong tương lai.