Đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

Lư Nhất Vũ và Lê Giang là biểu tượng đẹp về sự đồng điệu trong cả nghệ thuật lẫn đời thường. Suốt nhiều thập niên, đôi bạn đời ấy đã miệt mài rong ruổi khắp nẻo đường Nam bộ để sưu tầm, nghiên cứu và giữ lửa cho dòng chảy dân ca Việt Nam.

Nếu nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ghi dấu ấn mạnh mẽ với những sáng tác đi cùng năm tháng như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Hãy yên lòng mẹ ơi, Bài ca đất phương Nam thì nhà thơ Lê Giang lại thắp sáng tâm hồn người nghe bằng những vần thơ đẫm chất nhân văn.

Các công trình nghiên cứu dân gian đồ sộ của họ chính là di sản quý giá, góp phần quan trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ Ảnh: Tư liệu

Đêm nhạc do Sở VH-TT, Đài phát thanh - truyền hình, Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức, Trung tâm nghệ thuật TP.HCM thực hiện, dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Binh Hùng, quy tụ các nghệ sĩ: NSND Trọng Phúc, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Khánh Ngọc, Quang Linh, Bích Phượng, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Hà Vân, Đào Mác, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà và nhóm Mắt Ngọc…



