Văn hóa

Đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

Anh Vũ
Anh Vũ
25/12/2025 06:15 GMT+7

Tối 28.12, tại Nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật Khúc hát ân tình đặc biệt tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang.

Lư Nhất Vũ và Lê Giang là biểu tượng đẹp về sự đồng điệu trong cả nghệ thuật lẫn đời thường. Suốt nhiều thập niên, đôi bạn đời ấy đã miệt mài rong ruổi khắp nẻo đường Nam bộ để sưu tầm, nghiên cứu và giữ lửa cho dòng chảy dân ca Việt Nam. 

Nếu nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ghi dấu ấn mạnh mẽ với những sáng tác đi cùng năm tháng như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Hãy yên lòng mẹ ơi, Bài ca đất phương Nam thì nhà thơ Lê Giang lại thắp sáng tâm hồn người nghe bằng những vần thơ đẫm chất nhân văn. 

Các công trình nghiên cứu dân gian đồ sộ của họ chính là di sản quý giá, góp phần quan trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang- Ảnh 1.

Nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Ảnh: Tư liệu

Đêm nhạc do Sở VH-TT, Đài phát thanh - truyền hình, Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức, Trung tâm nghệ thuật TP.HCM thực hiện, dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Binh Hùng, quy tụ các nghệ sĩ: NSND Trọng Phúc, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Khánh Ngọc, Quang Linh, Bích Phượng, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Hà Vân, Đào Mác, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà và nhóm Mắt Ngọc


nhạc sĩ Lư Nhất Vũ nhà thơ Lê Giang Trung tâm Nghệ thuật TP. HCM Hội Âm nhạc TP. HCM sài gòn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
