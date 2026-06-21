Đêm nhạc Trịnh Công Sơn gửi thông điệp hòa bình từ vùng đất lửa Quảng Trị

Tối 20.6, tại Quảng trường biển Bảo Ninh (phường Đồng Hới, Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VH-TT-DL, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huyền thoại mẹ".

Hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện lên trong phần trình diễn ca khúc "Để gió cuốn đi" do ca sĩ Kyo York thể hiện ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình mở đầu bằng ca khúc Ca dao mẹ, đưa hàng ngàn khán giả vào không gian lắng đọng cảm xúc. Từng giai điệu, lời ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được ông sáng tác và hoàn thành năm 1965, vang lên đầy da diết.

Đêm nhạc được chia thành 3 chương. Mở đầu là chương Mẹ trong miền ký ức với sắc màu trầm lắng, tái hiện những năm tháng chiến tranh qua hình ảnh người mẹ Việt Nam.

Không gian sân khấu gợi lên khung cảnh làng quê trong khói lửa với mái nhà đơn sơ, con đò, bến nước và những cuộc chia ly trong nghẹn ngào, chờ đợi. Những hình ảnh ấy hòa cùng âm nhạc đưa người xem trở về miền ký ức vừa đau thương vừa giàu tình yêu thương của dân tộc.

Sân khấu được dàn dựng công phu, rộng rãi tại Quảng trường Bảo Ninh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc cùng những hình ảnh sân khấu giàu tính biểu tượng, chương mở đầu không chỉ tái hiện những mất mát, đau thương do chiến tranh để lại mà còn tôn vinh sức mạnh của tình mẫu tử - cội nguồn nuôi dưỡng lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình cho các thế hệ hôm nay.

Tiếp nối chương trình là chương 2 mang tên Vòng tay yêu thương. Với thông điệp chiến tranh có thể chia cắt con người nhưng không thể dập tắt khát vọng yêu thương, chương này khắc họa hành trình hàn gắn những vết thương của quá khứ bằng sự lắng nghe, thấu cảm và sẻ chia. Đó cũng chính là tinh thần nhân văn sâu sắc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi gắm qua âm nhạc của mình: chỉ khi biết “lại gần với nhau”, con người mới có thể gìn giữ hòa bình bền vững và lan tỏa yêu thương trong cuộc sống.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức đêm nhạc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những khán giả nhí cũng hứng thú với nhạc Trịnh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khép lại hành trình cảm xúc của đêm nhạc là chương 3 mang tên Khát vọng hòa bình - Hãy yêu nhau đi. Không gian nghệ thuật như bừng sáng bởi niềm tin và hy vọng, nơi những giai điệu quen thuộc của Trịnh Công Sơn vang lên như lời cầu nguyện cho một tương lai bình yên.

Ở chương cuối, hình ảnh người mẹ không còn hiện diện giữa bóng tối của chiến tranh và chia ly, mà được đặt trong ánh sáng của hòa bình, của sự hồi sinh và tiếp nối. Thông qua âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, chương trình gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự hòa hợp và khát vọng sống trong một thế giới không còn hận thù, đúng với tinh thần nhân văn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo đuổi suốt cuộc đời sáng tác.

Các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được chuyển tải đến khán giả một cách sâu lắng, tươi mới qua phần trình diễn của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với các ca khúc nổi tiếng như Diễm xưa, Hạ trắng, Ở trọ, Còn tuổi nào cho em, Hãy yêu nhau đi..., qua phần thể hiện của Hà Lê, Kyo York, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ khác, đêm nhạc đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Những giai điệu bất hủ của Trịnh Công Sơn không chỉ gợi nhắc ký ức mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, hòa bình và lòng nhân ái.

Nghệ sĩ saxophone biểu diễn ca khúc Diễm xưa khiến hàng ngàn khán giả hát theo đầy cảm xúc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại đêm nhạc, ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cho rằng nhắc đến Quảng Trị là nhắc đến vùng đất từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, nơi biết bao thế hệ đã hy sinh tuổi xuân để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Ông Nguyễn Trung Trực chia sẻ: “Khi Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì hòa bình cũng như chương trình âm nhạc của Trịnh Công Sơn, tôi nghĩ rằng chúng ta đang cùng gửi đến bạn bè quốc tế một thông điệp ý nghĩa. Việt Nam luôn sẵn sàng đối diện với mọi thử thách để bảo vệ độc lập, nhưng điều chúng tôi luôn hướng tới là hòa bình. Đó cũng là khát vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam”.

Ông Nguyễn Trung Trực, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu tại đêm nhạc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huyền thoại mẹ" đã thu hút hàng ngàn khán giả đến thưởng thức. Đây cũng là lần thứ hai chương trình âm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tổ chức tại Quảng Trị trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần hòa hợp và khát vọng hòa bình mà ông gửi gắm qua âm nhạc.



