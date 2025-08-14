Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Đây là chương trình nghệ thuật tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người con của vùng sông nước An Giang, tác giả nhiều ca khúc bất hủ gắn liền với những giai đoạn lịch sử, những câu chuyện tình và ký ức đẹp của nhiều thế hệ.

NSƯT Vân Khánh sẽ trình diễn tại đêm nhạc Ảnh: Thiên Anh

Đêm nhạc là dịp để khán giả trở về với tuổi thơ bên dòng sông quê, sống lại những năm tháng kháng chiến và cảm nhận những bản tình ca, hùng ca đã làm nên tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Đặc biệt, phần "Giai điệu từ những vần thơ" tôn vinh tài năng phổ nhạc cho thơ của ông - nơi thi ca và âm nhạc hòa quyện tạo nên những tác phẩm sống mãi với thời gian.

Cùng những câu chuyện gắn với cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, các ca khúc nổi tiếng như: Trở về dòng sông tuổi thơ, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Cô gái vót chông, Lá đỏ, Chút thơ tình người lính biển, Em vẫn đợi anh về, Con đường có lá me bay, Nhớ về Hà Nội, Thành phố tôi yêu… sẽ được biểu diễn bởi các nghệ sĩ: NSƯT Vân Khánh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Thế Vĩ, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng, Quốc Đại, Tố Hoa, Triệu Lộc, Lưu Hiền Trinh, Đông Triều, Mỹ Hảo, nhóm 135, nhóm Mắt Ngọc cùng vũ đoàn Rex và Minh Phương.

Trò chuyện cùng thời gian - Trở về dòng sông tuổi thơ do đạo diễn Andy Cường dàn dựng, kết hợp cùng các clip tư liệu quý nhằm khắc họa hành trình sáng tác đa dạng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, từ các ca khúc cách mạng, tình ca đến những nhạc phẩm trẻ trung, tất cả đều toát lên vẻ đẹp của tiếng lòng một nghệ sĩ luôn hướng về quê hương, đất nước và con người VN.

