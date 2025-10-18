Đêm Trung thu đặc biệt nơi vùng lũ Lạng Sơn: Khi yêu thương xua tan u ám

Đó là đêm phá cỗ Trung thu nằm trong chương trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" do 247Express tổ chức, mang đến niềm vui cho học sinh tại điểm Trường Thâm Mò - Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Xá, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn – nơi vừa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chị Hằng đặc biệt trong đêm trung thu muộn

Hoa hậu Bảo Ngọc hóa thân thành chị Hằng, hình ảnh thân quen gắn liền với tuổi thơ mỗi mùa trăng rằm. Sự xuất hiện của cô khiến không khí Trung thu ở vùng cao như được "thắp sáng" thật sự. Bên cạnh việc rước đèn, phát quà, Bảo Ngọc còn cùng các em nhỏ chia sẻ những câu chuyện giản dị về ước mơ, về việc đến trường, và về niềm tin vào tương lai tươi sáng. Cô chia sẻ: "Trung thu là dịp các em nhỏ được vui chơi, được nhận yêu thương. Dù thiên tai có khiến cuộc sống đảo lộn, nhất là ở khu vực vùng cao biên giới, các em học sinh lại càng gặp nhiều khó khăn thì tình người và sự sẻ chia vẫn luôn là ngọn đèn ấm áp nhất".

Hoa hậu Bảo Ngọc hóa thân thành chị Hằng, mang đến niềm vui cho các em nhỏ

Chương trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" của 247Express không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội Trung thu, mà còn giúp sửa chữa, cải tạo lớp học, làm lại mái hiên, sơn mới tường, tạo nên không gian học tập khang trang và an toàn hơn cho các em học sinh.

Đại diện 247Express chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, mỗi món quà hay mỗi lớp sơn mới đều là một thông điệp của hy vọng. Dù bão giông có đến, nụ cười trẻ thơ ở những nơi khó khăn như vùng cao, biên giới vẫn là điều đáng được bảo vệ nhất".

Các em học sinh phá cỗ trong lớp học mới được 247Express tài trợ để cải tạo

Ngoài các phần quà Trung thu gồm bánh, đèn lồng, đồ dùng học tập, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu giúp trẻ em vùng cao có một mùa Trung thu đúng nghĩa.

Sau bão giông, vẫn có ánh sáng của yêu thương

Giữa khung cảnh núi rừng sau mưa, những chiếc đèn lồng được thắp sáng, phản chiếu lên đôi mắt trẻ thơ lấp lánh niềm vui. Tiếng hát hòa cùng tiếng cười hồn nhiên – tất cả như xua tan nỗi buồn sau những ngày lũ dữ.

Nụ cười của các em học sinh vang lên giữa vùng lũ

Đêm Trung thu ấy không chỉ là món quà tinh thần cho học sinh vùng cao, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" mà chương trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" đã và đang lan tỏa.Trong vai chị Hằng, Hoa hậu Bảo Ngọc không chỉ mang niềm vui đến cho trẻ em vùng lũ, mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc: "Sau bão giông, vẫn luôn có ánh nắng của yêu thương".

“Giao nắng, chuyển yêu thương” không chỉ mang đến món quà tinh thần cho học sinh vùng cao, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.



