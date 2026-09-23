Đêm trung thu Đầm Sen: Con luôn cảm nhận những ‘ánh trăng’ ấm áp của lòng người

Kính gửi: Cuộc thi "Mùa trung thu ở Đầm Sen" do Báo Thanh Niên và Saigontourist Group phát động.

Trần Ngọc Kim Ngân trong một khoảnh khắc đời thường. Bài viết của em đoạt giải ba cuộc thi “Mùa trung thu ở Đầm Sen” ẢNH: NVCC

Con tên là Trần Ngọc Kim Ngân, sinh năm 2012, hiện là học sinh lớp 9, Trường THCS Bình Tây, TP.HCM.

Hôm nay đến với cuộc thi, con xin được viết lại đôi dòng tâm sự, những cảm xúc, kỷ niệm của con về các mùa trung thu tại Công viên văn hóa Đầm Sen do Báo Thanh Niên và Saigontourist Group tổ chức.

Con còn nhớ lần đầu mình được tham gia vui chơi ở Công viên văn hóa Đầm Sen do Báo Thanh Niên và Saigontourist Group tổ chức. Lúc ấy nỗi buồn vẫn còn nên con cũng không thật sự háo hức khi tham gia vui chơi. Nhưng khi bước qua cánh cổng soát vé, nhìn những dòng người nườm nượp tiến vào, những bé nhỏ, những bạn bằng con, các anh, các chị… đi cùng người thân trong gia đình làm con cũng rộn ràng vui lây. Và rồi từng trò chơi dần hiện ra trước mắt: vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, thảm bay, nhà băng, thủy cung… làm cho tất cả những ký ức được đi cùng cha mẹ ngày nào trong con như ùa về mà đã từ rất lâu con chưa được gặp lại.

Trong chuyến vui chơi đầu tiên đó, con đã làm quen được rất nhiều bạn, chúng con hợp tính và chơi cùng nhau rất vui, mẹ con đi cùng cũng có thêm phụ huynh để tâm sự, chuyện trò trong suốt hành trình vui chơi cả ngày của tụi con ở Công viên văn hóa Đầm Sen.

Chúng con được vui chơi thỏa sức, đến trưa lại được ăn buffet ở sảnh riêng trong khuôn viên Đầm Sen, sau đó lại tiếp tục cùng nhau khám phá những trò chơi vui nhộn khác. Dù trời nắng, chân mỏi vì mải miết tham gia hết trò này đến trò khác, nhưng tiếng cười, niềm vui luôn là những ký ức đẹp mà con sẽ không bao giờ quên.

Không những thế, cuối ngày chúng con còn được sinh hoạt, vui chơi tại sảnh riêng, nơi đây các anh chị tổ chức các trò chơi nho nhỏ, để tụi con được chơi cùng nhau, không khí rất vui và hào hứng. Thỉnh thoảng con lại bắt gặp ánh mắt hiền từ cùng nụ cười ấm áp của các cô chú, anh chị trong chương trình, lúc thì hướng dẫn tụi con chơi, lúc thì trò chuyện cùng các bạn… Cuối cùng buổi vui chơi cũng phải kết thúc. Khi ra về ai nấy cũng đều có quà, tay mang bong bóng, tay mang lồng đèn. Mùa trung thu của tụi con thật nhiều niềm vui.

Mỗi năm trôi qua, con đều trông ngóng đến mùa trung thu để được gặp lại các bạn, các em, vui khi thấy ai cũng đều cao hơn một chút, khoe nhau những thành tích học tập đã đạt được trong năm vừa qua. Và nhất là gặp lại các cô chú ở Báo Thanh Niên và Saigontourist Group, những người đã luôn làm việc âm thầm để cho các con có được một mùa trung thu trọn vẹn nhất.

Con biết để tổ chức cho chúng con, các cô chú, các anh chị của Báo Thanh Niên và Saigontourist Group đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và cả sự yêu thương mới có thể tổ chức cho các con có được một ngày trung thu vui và ý nghĩa như vậy. Chúng con luôn trân trọng và biết ơn vô cùng.

Trung thu với trẻ nhỏ như tụi con luôn là một mùa của niềm vui, tiếng cười, là những chiếc đèn lồng lung linh cùng những chiếc bánh thơm ngọt, là những trò chơi náo nhiệt và khoảnh khắc được quây quần bên gia đình, bạn bè… Cảm ơn tập thể các cô chú, anh chị ở Báo Thanh Niên và Saigontourist Group đã cho chúng con những mùa trung thu thật trọn vẹn như thế. Tất cả sẽ là những ký ức đẹp mà tuổi thơ của các con mãi sẽ luôn nhớ về.

Cuối thư, con mong tất cả các cô chú, anh chị tổ chức chương trình luôn mạnh khỏe, bình an, tiếp tục là những người mang lại những ánh trăng sáng cho trẻ nhỏ vào mỗi dịp trung thu; để chúng con không chỉ thấy được ánh trăng sáng trên bầu trời, mà còn có thể cảm nhận được những "ánh trăng" ấm áp trong lòng người.

Trần Ngọc Kim Ngân



