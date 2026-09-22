Đêm trung thu giúp em tìm lại niềm tin sau mất mát

Kính gửi ban tổ chức cuộc thi "Mùa trung thu ở Đầm Sen", Báo Thanh Niên và Saigontourist Group.

Con tên là Trương Kim Ngân, học sinh lớp 10, hiện đang sinh sống ở TP.HCM cùng mẹ và em.

Trương Kim Ngân (giữa) nhận giải nhì cuộc thi viết “Mùa trung thu ở Đầm Sen” tại Ngày hội Trung thu lần thứ 20 - năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Con viết lá thư này để tâm sự hoàn cảnh của mình kể từ khi ba con đã ra đi mãi mãi vào đại dịch Covid-19 cũng như gửi đến các cô chú mạnh thường quân, những người đã luôn giúp đỡ và đồng hành cùng tụi con sau mất mát, lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất.

Mỗi khi mùa trung thu về, nhìn những chiếc đèn lồng lung linh dưới phố, lòng con lại tràn ngập những hoài niệm và biết ơn. Với con, gia đình từng là nơi bình yên nhất, nơi có sự che chở của ba và tình yêu thương của mẹ. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 qua đi cũng đã lấy đi sinh mạng của người ba mà con yêu thương nhất. Ngày hôm ấy, khi nhận tin ba không qua khỏi, mẹ con gần như gục ngã, mẹ con bảo: "Ba bỏ mẹ con mình rồi, con ơi!", còn con thì bàng hoàng đến mức không tin đó là sự thật. Khoảnh khắc mất ba, con cảm thấy thế giới quanh mình hoàn toàn sụp đổ, không khỏi tiếc nuối và xót xa cho người cha đã yêu thương và nuôi nấng mình từ lúc còn bé. Thế nhưng, sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi ba mất, những tranh chấp tài sản trong họ hàng xảy ra khiến mẹ con con không còn nơi nương tựa, phải ngậm ngùi dọn ra ở nhà thuê. Từ một gia đình êm ấm, ba mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu với những tổn thương còn chưa chấm dứt. Nhìn mẹ một mình tảo tần gánh vác tủi hờn để lo cho chị em con, nhiều đêm con chỉ biết khóc thầm vì chạnh lòng và lo sợ cho tương lai phía trước. Con đã tự hỏi rằng liệu mình có đủ nỗ lực và kiên cường để tiếp tục cố gắng vì tương lai không? Nhiều lúc con mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, thất vọng về bản thân và không biết mình thuộc về nơi nào. Nhìn mẹ tảo tần ngược xuôi xoay xở từng khoản chi phí, con từng rơi vào cảm giác bế tắc, tự ti và hoang mang. Con từng nghĩ rằng những mất mát ấy sẽ vĩnh viễn khép lại mọi hi vọng và hạnh phúc của mình.

Thế nhưng, sự đồng hành của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên và Saigontourist Group tổ chức đã mang đến cho con một bước ngoặt về tinh thần. Chuyến tham gia đêm hội trung thu tại Công viên văn hóa Đầm Sen chính là khoảnh khắc con cảm thấy trái tim mình được đồng cảm và sưởi ấm bởi những bàn tay đầy ấm áp của tình người. Đó là khi sau chuỗi ngày dài buồn nản, con được hòa mình vào không khí trung thu rực rỡ với tiếng trống múa lân rộn rã và sắc màu lung linh của hàng ngàn chiếc đèn lồng. Nhưng điều chạm đến trái tim con sâu sắc nhất không chỉ là những phần quà hay trò chơi vui nhộn, mà là khi con gặp gỡ những người bạn đồng cảnh ngộ. Nhìn những nụ cười hồn nhiên rạng rỡ trở lại trên môi các bạn sau nhiều mất mát, con bất giác nhận ra ràng mình không cô đơn, mình không xa lạ với thế giới và mình vẫn còn rất nhiều thứ cần phải trân trọng và còn cả một ngày mai cần cống hiến. Mất mát ắc là điều không thể thay đổi, nhưng ngày mai ra sao lại nằm trong chính sự nỗ lực của bản thân hôm nay, và con tin mọi kết quả đều dựa vào lựa chọn của ngày hôm nay. Con đã chọn tiếp tục sống vui vẻ, hơn hết là sống có ích, cất mọi nỗi buồn lại vào một góc để tiếp tục hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn khi không còn ba ở bên cạnh.

Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên cùng Saigontourist Group vì đã cho con một kỷ niệm đáng nhớ và tiếp thêm nghị lực sống. Con xin được gửi lời chúc sức khỏe đến các cô chú mạnh thường quân, chúc cô chú luôn hạnh phúc bên gia đình, luôn vui vẻ với những thăng trầm thăng tiến trong sự nghiệp và sẽ luôn gặp gỡ được những người tốt, rộng lòng bao dung trong cuộc sống. Kỷ niệm tại Đầm Sen sẽ luôn là ngọn đuốc thắp sáng hành trình phía trước của con. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống tử tế và kiên cường để biến ngày mai tươi đẹp ấy thành hiện thực còn sáng ngời hơn cả kỳ vọng, làm chỗ dựa cho mẹ và giúp ba ở nơi xa được yên lòng. Con cũng sẽ không ngừng hứa hẹn về một tương lai sẽ không ngừng cống hiến, không ngừng giúp đỡ cho những người em cùng cảnh ngộ của con hôm nay. Con tin rằng hôm nay mọi chuyện xảy ra có thể sẽ đau đớn và thăng trầm, ta sẽ không tránh khỏi những mất mát và vấp ngã, nhưng ngày mai tươi đẹp hơn nếu ta lựa chọn thái độ sống xứng đáng, biết buông bỏ những gì đã mất mát và tự thắp nên ngọn đèn soi đường cho ngày mai.