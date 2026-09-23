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    Đêm trung thu rộn ràng vùng biên giới Quảng Trị
    VideoThời sự

    Đêm trung thu rộn ràng vùng biên giới Quảng Trị

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc

    Hàng nghìn phần quà, học bổng, xe đạp được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới trong dịp Trung thu năm 2026.


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