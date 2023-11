Đêm từ thiện Kocham ủng hộ hơn 12 tỉ cho hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam

Trong Đêm từ thiện Kocham do Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn quốc (Kocham) tổ chức, ông Kwon Soon-chil, Phó tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cho biết, tình hình kinh tế thế giới đang ngày càng bất ổn do các cuộc xung đột, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang trải qua thời kỳ khó khăn, tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của tăng lãi suất và chiến tranh thương mại.



Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn tích cực tham gia vào hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ những người bạn trong hoàn cảnh khó khăn.

"Thời gian qua, Kocham đều chuẩn bị quỹ từ thiện hơn 3 tỉ đồng dành cho các hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Sự đồng hành của các doanh nghiệp đã trở thành nền tảng cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới", ông Kwon Soon-chil phát biểu.

Đêm từ thiện quyên góp được hơn 7,1 tỉ đồng tiền mặt và 5 tỉ đồng hiện vật cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam Diệu Mi

Chủ tịch Kocham Choi Bun-do cũng chia sẻ, từ khi thành lập vào năm 2003 đến nay, hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đã duy trì tổ chức Đêm từ thiện thường niên với nhiều hoạt động đồng hành cùng người dân Việt Nam.

"Doanh nghiệp Hàn Quốc dù quy mô lớn hay nhỏ đều ý thức đạo đức hướng đến cộng đồng, với tư cách là thành viên xã hội Việt Nam, góp sức cùng nhau để giúp đỡ cộng đồng địa phương và những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm gần đây, Kocham chú trọng tới chương trình trao học bổng khuyến học cho các thế hệ tương lai của Việt Nam", ông Choi Bun-do thông tin.

Hiệp hội Kocham hiện có gần 1.000 doanh nghiệp thành viên. Đêm từ thiện Kocham 2023 đã quyên góp hơn 12 tỉ đồng từ 119 đơn vị tham gia để thực hiện các chương trình đồng hành cùng hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung và miền Nam của Việt Nam.