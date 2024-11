Đêm vinh danh đầy cảm hứng của TikTok Awards Việt Nam 2024

Với chủ đề "The icons of tomorrow, today - Dấu ấn hiện tại tạo cảm hứng tương lai", Đêm Vinh danh không chỉ tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, đối tác có dấu ấn hoạt động nổi bật trong năm mà còn tạo bước đệm mở ra những chương mới trên hành trình sáng tạo, nơi các biểu tượng tương lai tiếp tục góp phần định hình xu hướng mới và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến tất cả mọi người.

Tổ chức tại TP.HCM, Đêm Vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2024 quy tụ hơn 1.300 các nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, đối tác tham dự và 1,9 triệu lượt theo dõi trực tiếp với 150.000 lượt tương tác qua buổi livestream độc quyền trên kênh TikTok @tiktokvn.

Hơn cả một sự kiện tri ân trao giải, Đêm vinh danh đã trở thành điểm hẹn cảm xúc, mở ra không gian nghệ thuật đa sắc màu với những câu chuyện ý nghĩa cùng những tiết mục trình diễn bùng nổ.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Đêm Vinh danh TikTok Awards Việt Nam chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ quốc tế gốc Việt - thuy, chủ nhân siêu hit "Girls like Me Don't Cry" - từng lọt top xu hướng trên nền tảng. Thông qua phần dàn dựng hình ảnh và âm nhạc công phu, sự kiện đã cùng người tham dự đi qua những cột mốc sáng tạo đáng nhớ của TikTok trong năm 2024 với những tiết mục trình diễn từ chính các nhà sáng tạo nội dung. Ngoài ra, sân khấu âm nhạc mãn nhãn với phần trình bày bởi các nghệ sĩ Minh Tuyết, Cường Seven, Thanh Duy, Quang Hùng MasterD, Pháo và GREY D cũng mang đến những nét chấm phá bất ngờ, đưa Đêm Vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2024 trở thành bữa tiệc nghệ thuật đa giác quan vô cùng trọn vẹn.

Với sự cân nhắc kỹ lưỡng từ ban tổ chức và đội ngũ TikTok, cùng sự bình chọn và ghi nhận từ người dùng, 12 hạng mục giải thưởng đã chính thức gọi tên những nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ và đối tác xuất sắc nhất, bao gồm: Changemaker of the Year - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm: Lê Bống (@lebong95); Vẽ Hạnh Phúc (@vehanhphuc); Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa (@bs.nguyentrungnghia)

Nhà sáng tạo nội dung của năm: Ninh Anh Bùi (@a.ninhh_)

Nhà sáng tạo nội dung Người nổi tiếng của năm: Neko Lê (@neko.land23)

Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm: Phạm Thoại (@norinpham_m4)

Nhà sáng tạo nội dung LIVE có sức ảnh hưởng của năm: Aley Nguyễn (@aley.nguyenx)

Nhà sáng tạo nội dung Đời sống của năm: Vĩnh Thích Ăn Ngon (@vinhthichanngon)

Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm: Khiết Đan (@khietdan0106) và Lê Tuấn Khang (@letuankhang2002) Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm: Hải Triều (@haiichieu)

Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm: Việt Anh (@viet_anh_219)

Video ấn tượng của năm: Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official)

Nghệ sĩ Âm nhạc của năm: Quang Hùng MasterD (@qh.masterd)

Đối tác nội dung MCN của năm: VITAMIN GROUP

Trên hành trình chắp cánh cho những cá tính sáng tạo, TikTok tự hào là nền tảng an toàn và đáng tin cậy đồng hành cùng cộng đồng nhà sáng tạo nội dung tiếp tục phát triển và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Ông Nicholas Phạm, Giám Đốc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược, TikTok khu vực châu Á Thái Bình Dương nhận định: "Từ dấu ấn của mỗi nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, chúng ta đã chứng kiến sức mạnh của sự kết nối trong việc truyền cảm hứng và tạo nên những thay đổi thiết thực, góp phần định hình tương lai. TikTok hy vọng rằng, sau TikTok Awards Việt Nam 2024, hành trình của mỗi nhà sáng tạo sẽ còn rộng mở hơn nữa, nơi họ sẽ được công nhận và lan tỏa sức ảnh hưởng bằng chính tài năng cũng như sự nỗ lực của bản thân. TikTok, trong vai trò đồng hành, sẽ tiếp tục thúc đẩy một nền tảng hoàn thiện và an toàn cho những nhà sáng tạo nội dung tự do phát triển, cũng như tạo cơ hội cho những ai đang ấp ủ giấc mơ viết nên câu chuyện sáng tạo của riêng mình".

Đêm Vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2024 chính thức khép lại với lời khẳng định mạnh mẽ về nỗ lực của TikTok trong việc tôn vinh những nhà sáng tạo và không ngừng phát triển một không gian số bền vững, lành mạnh cho tất cả mọi người. Từ TikTok Awards Việt Nam 2024, chắc chắn những dấu ấn sáng tạo tốt đẹp sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để trở thành nguồn cảm hứng cho những xu hướng và thông điệp ý nghĩa trong tương lại.

TikTok Awards Việt Nam 2024 hân hạnh có sự đồng hành của các đơn vị gồm: Nhà tài trợ chính thức: Boncha, 3 Miền, Techcombank; Nhà tài trợ độc quyền: Thành Vinh Holdings, Masuto, Nam Nung Việt Nam; Đối tác địa điểm: Thiskyhall; Đối tác quà tặng: Cocoon; Đối tác truyền thông: Top One Studio, VTC, Thanh Niên, YeaH1, Saostar, Advertising Vietnam, Brands Vietnam, Kenh14, Kinglive, aFamily, Vieon, Vincom, NCT, YAN, Molistar, Theanh28 Entertainment.