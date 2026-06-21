Đêm World Cup ở TP.HCM: Người trẻ chen kín quán cà phê, reo hò theo pha bóng

Kéo nhau đến quán cà phê từ sớm

Tối cuối tuần, chúng tôi có mặt tại một số quán cà phê ở các phường trên địa bàn Gò Vấp (cũ), TP.HCM, sau khoảng 23 giờ 30 phút dù chưa bắt đầu trận đấu nhưng các bạn các trẻ đã chọn vị trí theo dõi gần như phủ kín ghế ngồi trong quán để tiện theo dõi trận bóng diễn ra.

Bên trong các quán cà phê Xanh Coffee, Comie Coffee 24H, Sapa Coffee, TP.HCM, ánh sáng từ chiếc màn hình tivi hoặc màn hình cỡ lớn chiếu trận đấu trở thành tâm điểm sự chú ý của các bạn trẻ. Trước màn hình lớn, từng nhóm bạn trẻ ngồi san sát nhau, vừa thưởng thức đồ uống vừa bàn luận sôi nổi về sự phong độ của các đội thi đấu và dự đoán tỷ số ghi bàn của các tuyển thủ sắp diễn ra.

ẢNH: TUẤN QUANG

Các bạn trẻ hướng mắt về màn hình theo dõi những đường bóng ẢNH: TUẤN QUANG

Không chỉ những người hâm mộ lâu năm, các bạn trẻ xem đây là dịp để gặp gỡ bạn bè sau những giờ học tập, ngày thi căng thẳng.

Anh Nguyễn Văn Hiền (31 tuổi), chủ quán cà phê, P.Hạnh Thông, TP.HCM, cho biết trong không khí mùa World Cup đang diễn ra, các quán cà phê trở thành điểm hẹn quen thuộc của người hâm mộ bóng đá, đặc biệt vào khung giờ khuya khi các trận đấu diễn ra liên tục.

Theo anh Hiền, việc mở quán trong thời gian diễn ra World Cup chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu xem bóng đá của khách. "Mình mở quán, khi nào có đá banh thì bật lên cho khách tận hưởng các trận thi đấu bóng đá", anh Hiền nói.

Khi được hỏi về doanh thu trong những đêm có trận đấu, anh Hiền cho biết quán có tăng lượng khách so với ngày thường. "Cũng có tăng nhưng không nhiều. Bù lại thì mình cũng tốn công và tốn sức hơn vì phải thức khuya phục vụ", anh Hiền chia sẻ.

Chưa đến giờ bắt đầu trận đấu nhưng Nguyễn Tiến Lợi, sinh viên Trường ĐH Gia Định, TP.HCM, cho biết đã có mặt từ khoảng 23 giờ 30 chọn vị trí ngồi thuận lợi để tiện xem trận đấu.

Dù đang trong thời gian thi nhưng Lợi vẫn tranh thủ theo dõi trận đấu mình yêu thích. "Không khí ở đây rất đông vui, cuồng nhiệt. Mình xem hết trận này rồi về nghỉ ngơi", Lợi bộc bạch.

Ngồi bên cạnh người bạn, Nguyễn Ngô Quốc Đạt, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: "Khi bước vào môi trường đại học, mình ít có dịp xem bóng đá cùng gia đình. Xem một mình ở nhà đôi khi thấy hơi buồn nên mình rủ bạn bè ra quán cà phê để xem bóng đá. Với lại không khí đông vui, được hòa chung cảm xúc với mọi người khiến mình có cảm giác gần gũi như đang xem cùng người thân".

Cũng yêu thích bộ môn bóng đá, Nguyễn Hữu Thành, sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cho biết: "Mình vừa thi xong một môn học nên quyết định tự thưởng cho bản thân bằng cách rủ bạn bè đến quán cà phê để xem trận đấu bóng đá. Mình thích không khí sôi động, được hòa mình cùng mọi người cổ vũ bóng đá tạo cảm giác nhộp nhịp".

Thành cũng cho biết bản thân là người hâm mộ đội tuyển Argentina. Thỉnh thoảng Thành theo dõi các trận đấu trên điện thoại, nhưng những trận đấu hấp dẫn Thành cùng bạn bè đến cà phê để xem trên màn hình lớn cảm nhận rõ hơn về bầu không khí bóng đá.

Tiếng hò reo vang dội theo từng pha bóng

Khi trận đấu bắt đầu diễn ra, mọi ánh nhìn của các bạn trẻ đều hướng về màn hình, chăm chú theo dõi các đội bóng thi đấu. Không gian bên trong quán cà phê gần như im lắng mỗi khi các cầu thủ đang tấn công, bất ngờ tiếng reo hò vang lên sau pha bóng đẹp mắt.

Cảm xúc của người hâm mộ được đẩy lên cao trào theo từng diễn biến trận đấu trên sân cỏ, mỗi pha tấn công hay tình huống bỏ lỡ cú sút khiến cả quán reo hò đầy tiếc nuối. Âm thanh của bình luận viên trận đấu được mở lớn trong quán tạo thêm sự sôi động cho các bạn trẻ xem cuốn hút.

ẢNH: TUẤN QUANG

Bầu không khí xem bóng đá tại quán cà phê diễn ra luôn sôi động ẢNH: TUẤN QUANG

Chưa dùng lại ở đó, khoảnh khắc trái bóng tung vào lưới cũng là lúc không gian như bùng nổ, tiếng hò reo vang lên khắp quán, còn có bạn trẻ vỗ tay ăn mừng cùng với bạn bè và tiếp tục dõi theo những đường bóng đến khi trận đấu kết thúc.

Trần Phạm Tấn Đạt, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: "Mình theo dõi trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển trong tâm thế khá hồi hộp khi cả hai đội đều thi đấu đều cân sức cân tài. Khi Hà Lan ghi bàn, cảm xúc như vỡ òa, mình cũng hòa theo tiếng reo hò cùng mọi người xung quanh để cảm nhận bầu không khí nhộn nhịp tại quán cà phê".

Trong khi đó, Nguyễn Tiến Lợi, cho biết bản thân chọn xem bóng đá ở quán cà phê để có cơ hội ngồi chung với những người có niềm đam mê đá bóng mẫn liệt. "Xem ở quán đông vui và có không khí bóng đá hơn. Mỗi khi đội bóng mình yêu thích ghi bàn, cảm xúc rất khó kìm lại nên mình thường hò reo, cổ vũ cùng mọi người", Lợi chia sẻ.