Demi Moore tự tin khoe vóc dáng ở tuổi 62

Demi Moore một lần nữa chứng minh thời gian đã "bỏ quên" cô khi xuất hiện trong loạt ảnh chụp cho tờ Interview tháng 9.

Demi Moore tạo dáng gợi cảm trên tạp chí Interview số tháng 9.2024 ẢNH: DAILY MAIL

Demi Moore đã lên chức bà ngoại cách đây ít lâu. Ngôi sao trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 3 con với người chồng thứ 2 là tài tử Bruce Willis. Kể từ khi ly hôn lần ba vào năm 2013 đến nay, Demi Moore hẹn hò với nhiều "trai trẻ".

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Demi Moore còn là người mẫu và nhà sản xuất phim. Danh tiếng của cô gắn liền với nhiều tựa phim bom tấn như Ghost, Striptease, A Few Good Men, Indecent Proposal, Disclosure, The Hunchback of Notre Dame…

Nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác của Demi Moore luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 62, cô vẫn miệt mài đóng phim, ưa thích diện bikini trong mọi dịp và phủ sóng các tạp chí, thảm đỏ sự kiện điện ảnh, thời trang...

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của ngôi sao Hollywood ở tuổi 62 ẢNH: INTERVIEW

Năm 2024, Demi Moore tham gia phim truyền hình Feud Capote vs. The Swans và phim điện ảnh kinh dị The Substance do Coralie Fargeat đạo diễn. Bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 20.9 và bộ ảnh lần này nằm trong hoạt động quảng bá cho vai diễn mới của ngôi sao 62 tuổi.

Lối sống năng động, lành mạnh của Demi Moore ngoài đời khá tương đồng với vai diễn mới của cô trong phim The Substance. Nữ diễn viên vào vai ngôi sao của một chương trình thể dục nhịp điệu nổi tiếng từng có nhiều thập kỷ thành công vang dội bị sa thải vào đúng sinh nhật tuổi 50. Khi đang ở dưới đáy của nỗi đau khổ, cô chấp nhận tiêm một loại thuốc "chợ đen" đang thử nghiệm để lấy lại tuổi trẻ.

Demi trông giống như một diễn viên nhào lộn khi treo mình trên dây đai với đôi chân mang giày cao gót ẢNH: INTERVIEW

Trong bộ ảnh mới, ngôi sao phim Ghost tự tin khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn trong những trang phục quyến rũ, cá tính như chiếc váy hở lưng màu xanh mỏng khoe nội y, áo blazer ngoại cỡ và đồ lót màu hồng trong tư thế khiêu khích trên ghế sắt...

Trong cuộc phỏng vấn, Demi nhớ lại vai diễn trong bộ phim Charlie's Angels: Full Throttle năm 2003. Cảnh quay cô chạy trên bãi biển (trong vai nhân vật phản diện Madison Lee) mặc bikini màu đen với ván lướt sóng kẹp dưới cánh tay nhận được vô số lời khen ngợi. Mọi người liên tục đặt câu hỏi rằng làm sao một phụ nữ 40 tuổi có thể giữ được vóc dáng đẹp như thế?

Demi nói vai diễn mới là một cách độc đáo để khám phá những vấn đề về lão hóa, sự điều kiện hóa của xã hội, áp lực từ hình mẫu người phụ nữ lý tưởng: "Cốt lõi của câu chuyện là những gì chúng ta làm với bản thân. Tôi thích minh họa chúng theo cách vật lý - thể hiện sự bạo lực thông qua những gì chúng ta làm với suy nghĩ, cách chúng ta tấn công chính mình và bóp méo mọi thứ".

Cô cũng tiết lộ một trong số những lời khuyên cô dành cho ba cô con gái của mình là: "Sự thay đổi là điều duy nhất không đổi trong cuộc sống. Đó là một quá trình chấp nhận liên tục".