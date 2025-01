Demi Moore từng bị đánh giá 'chỉ là diễn viên phim giải trí'

Khi bước lên sân khấu tại khách sạn Beverly Hilton, California vào tối 5.1 (giờ Mỹ), Demi Moore (62 tuổi) nói đây là giải thưởng đầu tiên của cô trong sự nghiệp kéo dài hơn 4 thập kỷ.

Nhận giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim ca nhạc (hoặc hài) cho vai chính trong The Substance, nữ diễn viên phát biểu: "30 năm trước, một nhà sản xuất đã nói rằng tôi chỉ là diễn viên phim giải trí".

Demi Moore nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong The Substance ẢNH: REUTERS

Vào những năm 1980 và 1990, Demi Moore là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất của nước Mỹ qua các phim bom tấn như Ghost, Indecent Proposal, A Few Good Men, GI Jane, Striptease...

Moore cho biết: "Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình có thể tham gia những bộ phim thành công, kiếm được nhiều tiền nhưng không được công nhận".

Cô quyết định tạm thời rời xa Hollywood để nuôi 3 cô con gái với Bruce Willis ở Idaho. Demi Moore bị những diễn viên trẻ hơn thay thế và không được chào đón trở lại.

Một người bạn lâu năm của Moore chia sẻ với Page Six rằng: "Demi không nhận được lời mời đóng phim nào trong nhiều năm. Bạn chỉ cần xem trang IMDb là thấy ngay".

Trong những năm gần đây, ngôi sao từng đóng vai chính chỉ nhận được vai phụ trong loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng Brave New World, The Unbearable Weight of Massive Talent.

Demi Moore (vai Elisabeth) trong phim The Substance ẢNH: IMDB

Demi Moore từng 2 lần được đề cử Quả cầu vàng vào những năm 1990, cho biết cô nhận được kịch bản The Substance khi đang "ở thời điểm tồi tệ nhất".

"Và trời cao đã nói với tôi rằng cô chưa xong việc đâu", nữ diễn viên nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới biên kịch kiêm đạo diễn Coralie Fargeat cùng bạn diễn Margaret Qualley.

Ở tuổi 62, Demi Moore đang trên đường giành được đề cử Oscar đầu tiên Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai diễn ám ảnh và nhiều tầng lớp của cô trong The Substance (nói về một ngôi sao lớn tuổi dùng loại huyết thanh bí ẩn để lấy lại tuổi trẻ) được ca ngợi là một bài học về sự biến đổi thể chất và cảm xúc. Các nhà phê bình, khán giả đều đồng ý rằng đây là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp kéo dài hàng vài thập kỷ của cô.