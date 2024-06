Demi Moore vẫn miệt mài đóng phim và yêu đương ở tuổi 62

Nữ diễn viên Demi Moore vừa tham dự LHP Cannes 2024 với hàng loạt trang phục gây chú ý trên thảm đỏ. Cô gặp ca sĩ Joe Jonas (34 tuổi) khi đang ở miền nam nước Pháp vào tháng trước.

"Demi và Joe đã nảy sinh tình cảm. Họ có những người bạn chung và cả hai vừa gắn bó với nhau", một nguồn tin thân cận nói với Page Six về cặp đôi. Họ được nhìn thấy đang ăn trưa cùng nhau tại Hotel du Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp.

Demi Moore được phát hiện đi ăn cùng Joe Jonas PAGE SI

Demi Moore sau đó được phát hiện đi ăn cùng Joe Jonas, anh trai Kevin và siêu mẫu Heidi Klum. Joe cũng là bạn của nhà tạo mẫu Brad Goreski – bạn của Demi.

Joe Jonas vừa chia tay người mẫu Stormi Bree sau 5 tháng hẹn hò. Một nguồn tin nói với Page Six vào thời điểm đó: "Nguyên do Joe đang bận rộn thực hiện album solo của mình".

Bà mẹ 3 con Demi Moore đã lên chức bà ngoại, và gần như độc thân kể từ khi ly hôn người chồng thứ 3 - Ashton Kutcher. Chồng đầu tiên của nữ diễn viên là Freddy Moore (chung sống từ năm 1980-1985), kế đến là Bruce Willis (giai đoạn 1987-2000) và Ashton Kutcher (từ 2005-2013).

Demi Moore hẹn hò với Martin Henderson LIFE STYLE

Từ đó trở đi, Demi Moore lao vào hàng loạt những cuộc tình. Năm 2012 cô hẹn hò với nam diễn viên New Zealand Martin Henderson kém cô 12 tuổi. Cuối năm 2012, Demi quen với Vito Schnabel (sinh năm 1986). Năm 2014, cô cặp kè với Sean Friday trẻ hơn 24 tuổi. Trước đó cô vướng tin đồn tán tỉnh một thanh niên - tên Alex Pettyfer. Năm 2022, hàng lọat báo đưa tin Demi Moore đang hạnh phúc bên bạn trai kém 13 tuổi Daniel Humm khi cả hai xem trận đấu quần vợt của giải Pháp mở rộng ở Paris.

Năm 2024, Demi Moore được chọn vào vai Ann Woodward trong bộ phim truyền hình Feud: Capote vs. The Swans do Ryan Murphy chỉ đạo, phát trên trên Hulu. Cô đóng cùng hàng loạt sao: Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane và Chloë Sevigny.

Demi Moore vào vai Elizabeth Sparkle trong phim kinh dị The Substance IMDb

Trong bộ phim kinh dị The Substance do Coralie Fargeat đạo diễn (được chọn tranh Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2024), Demi đóng vai một ngôi sao "có tuổi" sử dụng ma túy mua từ chợ đen để trông trẻ hơn. Vai diễn của cô được các nhà phê bình khen ngợi.

Đến nay, Demi Moore vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với người chồng thứ 2 - ngôi sao Bruce Willis (đang mắc chứng mất trí nhớ).