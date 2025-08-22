Ông Lê Thanh Hải cập nhật, hiện tại các nội dung cơ bản của Đề án đã hoàn thành, đã có dự thảo gửi UBND TP.HCM. Trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị trong hệ sinh thái xe máy điện, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã tổ chức hội thảo ghi nhận đóng góp ý kiến của các bên. Sau đó, Viện đã có công văn gửi đến các doanh nghiệp, bởi ngoài đóng góp ý kiến thì doanh nghiệp cần thể hiện ý chí cam kết đồng hành cùng thành phố, đưa ra giải pháp từ phía doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tài xế và người tiêu dùng trong lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Theo đó, dự kiến đến hết năm nay, HIDS phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước vừa xây dựng chính sách vừa thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông truyền gửi thông điệp đến người dân và tài xế về chủ trương, chính sách và tiến trình xanh hóa giao thông của thành phố.

Ông Lê Thanh Hải phát biểu tại Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 22.8 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể, chia sẻ lợi kinh tế cho tài xế, lợi ích về sức khỏe như khói bụi và tiếng ồn, tài xế chạy xe hơn 10 tiếng một ngày. Ngoài ra, lợi ích cộng đồng làm giảm lượng khí thải ra không khí cũng như tiếng ồn. Lợi ích quốc gia như thực hiện cam kết NDC - giảm phát thải trong giao thông.

Sang năm 2026, bắt đầu lộ trình chuyển đổi bằng việc hạn chế không cho phép tài xế xe xăng đăng ký mới tham gia các nền tảng dịch vụ vận tải; các tài xế cũ có thời gian 3 năm (2026 - 2028) để chuyển đổi dần sang xe điện.

Phương thức đơn giản nhất là cho tài xế vay trả góp mua xe điện. Số tiền tiết kiệm từ nhiên liệu xăng dư cho tài xế trả góp mua xe trong vòng 3 năm, trung bình 1 triệu đồng mỗi tháng. Chính sách của nhà nước hỗ trợ, chúng tôi nghiên cứu đề nghị miễn lệ phí đăng ký trước bạ, miễn thuế giá trị gia tăng cho tài xế mua xe, cũng như cung cấp các gói vay ưu đãi khuyến khích các tài xế 2 bánh vay mua xe điện trả góp.

Chính sách ưu đãi chuyển đổi xe xăng sang xe điện dựa trên nguyên tắc ai chuyển đổi trước sẽ được lợi nhiều ẢNH: ĐỘC LẬP

Với chính sách trên cộng thêm những hỗ trợ từ doanh nghiệp, HIDS kỳ vọng trong năm 2026 sẽ chuyển đổi được 30% lượng xe công nghệ và giao hàng hiện tại. Chương trình hỗ trợ khuyến khích tiếp tục kéo dài đến hết 2027 với kỳ vọng là sẽ chuyển đổi thêm 50% tài xế xe xăng sang xe điện. Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: "2027 là năm quan trọng, chính quyền sẽ kết hợp với các đơn vị có liên quan lồng ghép chính sách xã hội với chính sách chuyển đổi giao thông xanh. Đề án đề xuất ngân sách thành phố dành khoảng 50 tỉ đồng ngân sách, hỗ trợ cho 10.000 - 15.000 tài xế thuộc diện nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, mỗi tài xế được nhận 3 - 5 triệu đồng để góp phần trả trước đợt 1 (25% giá trị xe), qua tiết kiệm tiền xăng, tài xế có thể tiếp tục trả tiếp...".

Đến 2028, việc cũng giảm hơn, chỉ còn các gói vay ưu đãi khuyến khích các tài xế 2 bánh vay mua xe điện trả góp. Trong khuyến nghị chính sách, sẽ không còn miễn giảm lệ phí đăng ký trước bạ, miễn thuế giá trị gia tăng cho tài xế mua xe điện nữa. Chính sách này dựa trên nguyên tắc ai chuyển đổi trước sẽ được lợi nhiều.

Đến ngày 1.1.2029, chính sách đưa ra là không cho phép xe xăng 2 bánh cung cấp dịch vụ vận tải, giao hàng trên tất cả các nền tảng nữa.

"Với lộ trình chuyển đổi đang đề xuất trên, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và trình một báo cáo chính sách gửi lên UBND TP.HCM. Qua đó, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục lộ trình đưa chính sách áp dụng vào thực tế", ông Lê Thanh Hải cho biết.



