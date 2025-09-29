Đến 2030, Tân Sơn Nhất chỉ còn bay Lào, Campuchia, Thái Lan...

Trong báo cáo vừa gửi Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá: Việc lựa chọn phương án phân chia khai thác CHKQT Tân Sơn Nhất - Long Thành là một quyết định phức tạp, cần phân tích kỹ lưỡng trên nhiều tiêu chí và phải có sự đồng thuận từ các cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không và cộng đồng.

Việc lấy ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là các hãng hàng không, trong quá trình ra quyết định là vô cùng quan trọng. Trong đó, hạ tầng kết nối giữa CHKQT Long Thành - TP.HCM cũng như các địa phương khác là điều kiện tiên quyết để định hướng và xác định phương án phân chia khai thác giữa 2 sân bay.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác vào tháng 6.2026 ẢNH: LÊ LÂM

Chuyển dần từ nay đến 2030

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không đề xuất nguyên tắc và phương án phân chia khai thác CHKQT Tân Sơn Nhất - Long Thành theo 2 giai đoạn. Về cơ bản, cả 2 sân bay sẽ vẫn giữ vai trò khai thác quốc tế.

Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 từ 2025 - 2030 (phân định theo mùa lịch bay), sẽ không cấp phép các chuyến bay quốc tế mới, tăng chuyến khai thác đến khu vực TP.HCM của các hãng hàng không lần đầu khai thác và của các hãng hàng không hiện đang khai thác tại CHKQT Tân Sơn Nhất, yêu cầu chuyển sang khai thác tại CHKQT Long Thành.

Thời điểm dự kiến CHKQT Long Thành chính thức đưa vào khai thác từ tháng 6.2026 - 24.10.2026 (thời điểm lịch bay mùa hè 2026): Khuyến khích các hãng hàng không (đặc biệt là hãng hàng không Việt Nam) chuyển đổi khai thác các đường bay quốc tế đi/đến châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành.

Các đường bay quốc tế mới và các chuyến bay tăng chuyến đi/đến khu vực TP.HCM của các hãng lần đầu khai thác hoặc của các hãng hiện đang khai thác tại Tân Sơn Nhất; Các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ; chuyến bay charter phục vụ các tổ chức, cá nhân cũng sẽ chuyển về sân bay Long Thành.

Giai đoạn này, Cục Hàng không cũng sẽ không cấp phép khai thác các đường bay, chuyến bay quốc tế đi/đến Cảng Tân Sơn Nhất.

Tiếp theo, chuyển đổi khai thác trong lịch bay mùa đông 2026 (giai đoạn từ 25.10.2026 - 27.3.2027): Sân bay Long Thành sẽ khai thác thêm các đường bay quốc tế đi/đến châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Trung Á. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn sẽ khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ; các chuyến charter phục vụ các tổ chức, cá nhân. Song, không cấp phép khai thác các đường bay, chuyến bay quốc tế mới.

Giai đoạn từ 28.3 - 30.10.2027, tiếp tục chuyển các đường bay quốc tế đi/đến Đông Bắc Á từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành. Sau đó, chuyển dần tới các chuyến bay quốc tế đi/đến Đông Nam Á và các khu vực khác, trừ các chuyến bay quốc tế có độ dài dưới 1.000 km. Đến 2030, toàn bộ các đường bay, chuyến bay quốc tế, trừ các đường bay quốc tế ngắn có cự ly dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác sẽ chuyển về sân bay Long Thành.

Lúc này, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chỉ còn khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ có độ dài dưới 1.000 km của các hãng hàng không Việt Nam và các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ, bay charter phục vụ các tổ chức, cá nhân. Đồng nghĩa, sau năm 2030, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đi quốc tế chỉ còn bay tới các nước "láng giềng" như Lào, Thái Lan, Campuchia.

Trong toàn bộ giai đoạn chuyển đổi này, các hãng hàng không có quyền đề xuất các đường bay có nhu cầu chuyển từ Tân Sơn Nhất về Long Thàng.

Từ sau 2030, sân bay Tân Sơn Nhất có thể sẽ không còn khai thác đường bay quốc tế thường lệ nào ẢNH: H.M





Sau 2030, Tân Sơn Nhất gần như không còn bay quốc tế

Cục Hàng không nhận định: Sau năm 2030, hạ tầng giao thông kết nối vùng (đường bộ, đường sắt) đã hoàn thiện, Long Thành sẽ trở thành trung tâm hàng không hàng đầu, tích hợp với đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro - tương tự mô hình Singapore hay Amsterdam.

Do đó, Cục kiến nghị toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển sang khai thác tại Cảng Long Thành, nhằm thiết lập nền tảng hình thành trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng TP.HCM. Cảng Tân Sơn Nhất chỉ khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ, các chuyến bay thuê chuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân.

Nhà chức trách hàng không cũng đánh giá phương án phân chia theo lộ trình sẽ vừa bảo đảm vai trò cửa ngõ quốc tế của sân bay Long Thành, vừa duy trì khai thác song song để đáp ứng nhu cầu hành khách. Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị phương án phân chia khai thác Cảng Tân Sơn Nhất - Long Thành phù hợp với tiến độ hoàn thành hạ tầng kết nối và khả năng phát triển tích hợp đô thị sân bay, trung tâm logistics, khu thương mại tự do cùng CHKQT Long Thành



