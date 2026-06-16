Đến 2030, Việt Nam có ít nhất 1 sân bay thông minh vào top 20 thế giới

Đề án nêu rõ mục tiêu cụ thể trong năm nay, ngành hàng không phải xây dựng và thí điểm triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại ít nhất 3 cảng hàng không quốc tế hoặc cảng hàng không trọng điểm. 100% cảng hàng không trên cả nước phải hoàn thành rà soát, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an ninh hàng không, quy trình hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối hành khách và ban hành hoặc cập nhật cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng ẢNH: VNA

Đồng thời, mở rộng triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại các cảng hàng không trên toàn quốc.

Năm 2027, ngành hàng không sẽ từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng công an, hải quan, hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật, phục vụ kiểm soát an ninh, quản lý rủi ro và đơn giản hóa thủ tục hàng không.

Mục tiêu trong năm sau, 100% các cảng hàng không triển khai lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện công tác phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái.

Giai đoạn 2028 - 2030, yêu cầu hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật đối với trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không; tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ an ninh hàng không truyền thống và nguy cơ mới phát sinh.

Ngành phấn đấu trên 80% cảng hàng không áp dụng công nghệ kiểm soát tự động, nhận diện sinh trắc học, giám sát thông minh hoặc các giải pháp công nghệ phù hợp trong kiểm soát an ninh, điều phối hoạt động và hỗ trợ hành khách.

Đáng chú ý, đề án đặt mục tiêu trong giai đoạn này, phấn đấu có ít nhất 1 cảng hàng không theo mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện nằm trong số 20 sân bay tốt nhất thế giới.

Hiện nay, hệ thống cảng hàng không của Việt Nam có 22 cảng hàng không, dự kiến đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương và quốc tế.