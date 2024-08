Đến chợ đầu mối lấy tỏi, hai người gặp tai nạn tử vong

Ngày 26.8, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây) khiến hai người tử vong.

Công an giải quyết hiện trường vụ tai nạn xe bồn và xe máy TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 14 giờ cùng ngày, xe bồn (biển số: 50H - 250.xx) chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, khi đến giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh (xã An Phú Tây, H.Bình Chánh - đoạn qua chợ đầu mối nông sản Bình Điền) thì va chạm với xe máy (biển số: 83P4 - 411.xx). Hậu quả, hai người cùng đi trên xe máy (gồm 1 nam, 1 nữ) tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng đi về Q.7, bị kẹt xe kéo dài.

Nhận tin báo, Trạm cảnh sát giao thông Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM), Công an H.Bình Chánh có mặt phong tỏa, giải quyết hiện trường. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy cũng như xác định danh tính người tử vong.

Xe cứu hộ di dời các xe liên quan trong vụ tai nạn ra khỏi hiện trường TRẦN KHA

Giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng đi Q.7) bị kẹt xe kéo dài TRẦN KHA

Theo người dân, cả hai nạn nhân tử vong đã ngoài 50 tuổi và đang trên đường chở nhau đến chợ Bình Điền để lấy tỏi về bán thì xảy ra tai nạn đau lòng này.