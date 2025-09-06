Đến Co.opmart mua gì cũng ‘hời’

Khởi động mùa trung thu sớm

Chiều cuối tuần, anh Quốc Huy (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) tranh thủ ghé Co.opmart gần nhà, chọn một hộp bánh trung thu Co.op Bakery để cả gia đình thưởng thức. "Tôi thích dòng bánh này vì ít ngọt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Năm nào tôi cũng mua vài hộp vừa cho gia đình ăn sớm, vừa làm quà biếu bạn bè, đồng nghiệp. Mua ở siêu thị thì yên tâm về chất lượng và nguồn gốc", anh chia sẻ.

Bánh trung thu tại Co.opmart đa dạng từ thương hiệu, mẫu mã đến giá thành

Không riêng anh Huy, nhiều gia đình tại TP.HCM cũng có thói quen mua bánh từ sớm để cả nhà cùng thưởng thức hay biếu tặng. Tại các siêu thị Co.opmart, hàng loạt thương hiệu bánh trung thu quen thuộc đã có mặt đầy đủ trên quầy kệ với giá bán từ 38.500 - 146.000 đồng/cái, tùy nhân bánh và thương hiệu. Nếu mua theo hộp, mức giá phổ biến từ 285.000 đồng/hộp 4 bánh đến hơn 1 triệu đồng/hộp, kèm khuyến mãi và chiết khấu lên đến 16% cho đơn hàng lớn.

Đáng chú ý, thương hiệu Co.op Bakery (nhãn hiệu riêng của Saigon Co.op) tiếp tục gây ấn tượng với dòng bánh ít ngọt, mẫu mã tinh gọn và chất lượng được kiểm soát chặt chẽ. Co.op Bakery năm nay còn hợp tác cùng Savouré Saigon Signature Mooncake (Công ty cổ phần thực phẩm Sun Do) để ra mắt hộp bánh thiếc sang trọng, phù hợp làm quà biếu. Một hộp 4 bánh kèm trà có giá 316.000 đồng hiện được bán ưu đãi chỉ 285.000 đồng/hộp đang được nhiều doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn. Ngoài hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… Saigon Co.op còn phối hợp mở rộng mạng lưới phân phối đến các cơ sở, hộ sản xuất và kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn TP.HCM để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhân đôi giá trị mua sắm

Song song, Saigon Co.op còn triển khai hàng loạt chương trình kích cầu trong dịp Quốc khánh 2.9 và kéo dài đến hết quý 3/2025. Với hơn 800 điểm bán gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket…, Saigon Co.op tung khuyến mãi "kịch khung", giảm giá sâu đến 50% cho hàng chục ngàn sản phẩm hàng Việt thiết yếu. Tương tự, các chương trình "Shopping Season", "Tự hào siêu thị Việt" và "Tick xanh trách nhiệm" giúp gia tăng sức mua, khẳng định vai trò Saigon Co.op trong việc ổn định thị trường và lan tỏa tiêu dùng xanh - bền vững. Hàng loạt mặt hàng thiết yếu tại Co.opmart, Co.opXtra, Sense City, SC VivoCity… được giảm sâu kết hợp đa dạng hình thức khuyến mãi, thu hút lượng lớn khách hàng và gia tăng khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng giá tốt.

Buffet chay với hơn 30 món chay phục vụ lễ Vu Lan

Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng triển khai nhiều hoạt động độc đáo như mua 1 tặng 1, hoàn tiền 8%, tặng giỏ nông sản, nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên, kết hợp roadshow và livestream bán hàng tại siêu thị. Nhờ vậy, lượng khách hàng đến mua sắm tăng đột biến, đặc biệt tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều đô thị lớn.