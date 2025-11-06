Đến đây đọc sách ăn chè bưởi, bánh tráng nướng… miễn phí

Ở đây có chè miễn phí

Cuối tuần, quán chè bưởi Mẹ Siêu Nhân trên đường Chu Văn An, P.Bình Thạnh (trước là P.26, Q.Bình Thạnh), TP.HCM luôn đông khách. Không gian nhỏ, nhưng tiếng cười của trẻ em vang lên liên tục. Nhiều bé đến đây không để xem điện thoại, mà để đọc sách, viết và trò chuyện với ba mẹ.

Từ đầu tháng 11, quán triển khai chương trình “đọc sách nhận chè miễn phí”. Mỗi khi khách đưa con đến, nhân viên giới thiệu các bộ sách thiếu nhi. Nổi bật là bộ "Gieo hạt cùng vĩ nhân". Sau khi đọc xong, các bé trả lời một số câu hỏi mở. Các câu hỏi giúp các em liên hệ đến bản thân. Hoàn thành phiếu đọc, các em nhận được phần quà nhỏ hoặc là chén chè miễn phí.

Quán chè của vợ chồng chị Lương Thị Nhi sẽ tổ chức chương trình đọc sách nhận chè vào cuối tuần ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Lương Thị Nhi (35 tuổi), chủ quán chè bưởi Mẹ Siêu Nhân, cho biết: “Điều quan trọng không phải là món quà. Giá trị thật nằm ở cảm xúc giữa cha mẹ và con cái khi đọc sách cùng nhau. Tôi quan sát nhiều gia đình đến quán, người lớn cầm điện thoại, trẻ nhỏ xem video, ít có sự kết nối, do vậy mà tôi muốn tạo không gian để mọi người thật sự hiện diện bên nhau”.

Lần đầu dẫn con đến quán, chị Đoàn Thị Minh Hải (36 tuổi), ngụ P.Bình Lợi Trung (trước là ngụ tại phường 13, quận Bình Thạnh), TP.HCM, cho biết mình biết đến chương trình đọc sách qua mạng xã hội. “Thật ra, tôi không quan tâm nhiều đến chuyện được tặng chè miễn phí. Quan trọng là con thích, mà mẹ con lại có thời gian nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên mẹ con tôi ngồi đọc truyện cùng nhau, thấy rất ý nghĩa,” chị Hải chia sẻ.

Chị Hải kể, trước đây ở nhà cũng từng mua bộ truyện Gieo hạt cùng Vĩ nhân cho con, nhưng ít khi có cơ hội cùng đọc. “Ở nhà không gian chật, mình thì bận, con lại dễ xin mượn điện thoại hay máy tính. Nhiều khi không phải mình không muốn con đọc, mà không biết tạo điều kiện thế nào", chị Hải nói.

Chị Hải cùng con đọc sách ẢNH: THÁI PHÚC

Theo chị Hải, điều quý giá nhất của chương trình là giúp phụ huynh có không gian gắn kết cùng con. “Đến đây vừa ăn, vừa đọc, vừa nói chuyện, con cũng thích, mà mẹ cũng vui. Tôi nghĩ nếu hoạt động này được nhiều người biết tới, chắc ai cũng sẽ thích thôi", chị Hải nói.

Cũng trong buổi chiều cuối tuần, Nguyễn Thanh Thảo (34 tuổi), ngụ P.Thạnh Mỹ Tây (trước là P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, dắt hai con đến quán vừa đọc sách vừa thưởng thức chè.

“Tôi thấy bộ sách ở đây rất hay, vì họ lồng ghép những đức tính tốt, giúp các bé vừa đọc vừa học cách sống tích cực”, chị Thảo chia sẻ.

Theo chị Thảo, hoạt động đọc sách miễn phí tại quán là cách làm sáng tạo, gần gũi và rất phù hợp với trẻ nhỏ. “Bên ngoài thì có nhiều khu vui chơi, nhưng ít nơi nào tạo được không gian vừa đọc sách vừa ăn chè như vậy. Tôi nghĩ đây là một cách rất hay để kéo các bạn nhỏ rời xa điện thoại”, chị nói.

Ở nhà, chị Thảo cũng cố gắng duy trì thói quen đọc cùng con. “Mỗi ngày tôi thường mua sách hoặc dẫn các bạn đi chọn. Các bạn được tự chọn nội dung mình thích và về tự đọc. Tất nhiên không phải ngày nào cũng đọc, nhưng hễ rảnh rỗi là tôi lại bảo con lấy sách ra đọc đi. Dần dần, các bé cũng quen với việc cầm sách thay vì xin mượn điện thoại", chị kể.

Nhiều phụ huynh đến đây cùng con đọc sách ẢNH: THÁI PHÚC

Chím Lương Phương Nghi, học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị, TP.HCM, chia sẻ sau khi tham gia hoạt động đọc sách, “Hôm nay con đọc bộ truyện tranh "Gieo hạt cùng vĩ nhân" và thấy nội dung rất ý nghĩa. Lúc đầu con thấy khó, không muốn làm nữa, nhưng đọc đi đọc lại thì con hiểu rằng mình cần có ý chí kiên cường, siêng năng để vượt qua thử thách. Nhờ vậy mà con thấy mình mạnh mẽ hơn, có thể vượt qua mọi khó khăn", Nghi nói.

Cô bé cho biết phần thử thách trong phiếu đọc sách cũng thú vị không kém phần quà. “Để trả lời đúng, mình phải đọc kỹ nội dung, ghi nhớ các từ khóa trong truyện rồi chọn những từ phù hợp để viết vào phiếu. Nhờ vậy mà con học thêm được nhiều từ mới, hiểu hơn về các nhân vật và thấy đọc sách vui chứ không chán", Nghi chia sẻ.

Nghi nói thêm: “Con mong các bạn nhỏ khác cũng thử đọc "Gieo hạt cùng vĩ nhân", vì con thấy mỗi câu chuyện đều giúp mình vượt qua bản thân. Con cảm ơn các cô chú đã tạo ra hoạt động này để con được thử thách chính mình".

Cách để nhận chè miễn phí ẢNH: THÁI PHÚC

Với chị Nhi, hành trình tạo dựng văn hóa đọc ở quán chè không hề dễ dàng. “Thách thức lớn nhất là thay đổi tư duy nhân viên. Nhiều bạn sinh viên làm thêm chỉ muốn môi trường nhẹ nhàng, khi tôi yêu cầu đọc sách mỗi ngày và ghi lại cảm nhận, có người thấy khó. Nhưng nếu nhân viên không đọc, không hiểu, thì làm sao lan tỏa được tinh thần ấy”, chị Nhi kể.

Sau tuần đầu triển khai vào hai ngày cuối tuần, chị Nhi cho biết phản hồi từ phụ huynh và khách hàng đều rất tích cực. Hầu hết phụ huynh tham gia chương trình và cảm thấy rất vui khi có không gian để kết nối với con cái. Nhiều phụ huynh cũng đề xuất ý kiến như chỉ cần không gian để đọc sách cũng được, không cần phần quà.

Chị Nhi mong rằng trong thời gian tới, thói quen đọc sách sẽ trở thành thói quen đẹp: Gia đình đến quán vào cuối tuần, cùng con đọc sách, cùng trả lời câu hỏi, rồi cùng nhau thưởng thức chén chè ngọt lành. Ở đó, điện thoại được cất đi, chỉ còn lại sự hiện diện trọn vẹn giữa cha mẹ và con cái.



