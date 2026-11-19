Đến hẹn lại lên, đảo Giáng sinh ngập tràn cua đỏ

Hơn 100 triệu con cua đỏ trên đảo Giáng Sinh của Úc đã bắt đầu di cư ra biển sinh sản khi mùa mưa bắt đầu và theo chu kỳ mặt trăng.