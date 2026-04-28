Đến Huế, lên chùa Thiên Mụ nhớ dừng chân để ăn… đậu hũ

Chiều đến, dưới chân chùa Thiên Mụ (TP.Huế) lại tấp nập các bạn trẻ. Các bạn trẻ đến đây không chỉ thưởng thức món "đậu hũ quốc dân" thơm ngon, mà đây còn là địa điểm tụ tập cực chill vào những ngày hè.

Bên chùa Thiên Mụ, đông đảo các bạn trẻ tụ tập vừa ăn uống vừa ngắm nhìn thành phố ẢNH: THANH XUÂN

Chị Lê Thị Kim Oanh, bên gánh đậu hũ hơn 20 năm, tay vừa thoăn thoắt múc đậu vừa nhanh miệng cười cho biết từ đầu tháng 4 đến nay đông nghẹt khách, có nhiều lúc không có chỗ ngồi, nhiều bạn mua đậu hũ xong ngồi trên thềm vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Giữa không khí mát mẻ của buổi chiều bên dòng sông Hương, tay cầm chén đậu hũ thơm ngon, sánh mịn quả là địa điểm lý tưởng cho các buổi tụ họp của giới trẻ.

Nguyễn Đình Bảo An, sinh viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế, cho hay bạn thường xuyên cùng bạn bè hay tụ tập tại đây, vừa ăn đậu hũ vừa ngắm nhìn thành phố lúc hoàng hôn. Dù đã tới đây suốt 3 năm đại học, nhưng hương vị của gánh đậu hũ dưới chân chùa Thiên Mụ vẫn thơm ngon như những ngày đầu...

Hoàng hôn trên sông Hương, nhìn từ chùa Thiên Mụ ẢNH: THANH XUÂN

Không chỉ làm ấm bụng mỗi buổi xế chiều, hoàng hôn bên chùa Thiên Mụ là tọa độ "sống ảo" được nhiều bạn trẻ đến Huế mê mẩn. Lê Nguyễn Anh Thư, du khách trẻ đến từ Hải Phòng, vừa đặt chân đến Huế đã tranh thủ cuối giờ chiều đến đây ăn đậu hũ vừa check-in tại địa điểm "hot hit" này.

"Ở ngoài đời đẹp hơn tưởng tượng, không khí vừa trong lành, vừa có sông, có cây, vừa có ánh nắng hoàng hôn cực đẹp, rất thích hợp cho những tín đồ mê sống ảo. Nhất định mình sẽ quay lại đây thêm vài lần nữa rồi mới về", Thư chia sẻ.

Đậu hũ ở chùa Thiên Mụ ẢNH: THANH XUÂN

1 chén đậu hũ có giá 10.000 đồng ẢNH: THANH XUÂN

Chỉ với 10.000 đồng là đã có một chén đậu hũ ấm bụng, để vừa trò chuyện với bạn bè vừa cảm nhận không gian nên thơ, quả thật là một trải nghiệm thật thú vị, giúp "xua tan" bớt cái oi nóng của tiết trời những ngày hè.

Bạn trẻ tranh thủ check-in ở khu vực bờ sông dưới chân chùa Thiên Mụ ẢNH: THANH XUÂN

Chị Trần Thị Châu, du khách đến từ TP.HCM, cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế, dù đã ra trường hơn 10 năm nhưng vẫn nhớ như in mùi thơm của gánh đậu hũ bên chùa Thiên Mụ. Chi chia sẻ, lần này có dịp quay lại Huế, chị đã đưa cả nhà tới để thưởng thức lại món ăn gắn bó suốt quãng đời sinh viên. Hương vị vẫn ngon, không gian vẫn đẹp như ngày nào, ngồi ăn với các bạn trẻ tại đây làm chị như được trở lại thời sinh viên.