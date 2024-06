Đến lúc HLV Kim Sang-sik tái cấu trúc đội tuyển Việt Nam, bây giờ hoặc không bao giờ!

Đội tuyển Việt Nam có cải thiện nhưng chưa đủ...

HLV Kim Sang-sik đã có khởi đầu tốt cùng đội tuyển Việt Nam. Chỉ với 4 ngày huấn luyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng học trò đánh bại Philippines trên sân nhà, cắt mạch 7 tháng toàn thua.

Sau đó dù thua Iraq, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có nét tích cực: tấn công có nét hơn, tinh thần được cải thiện.



HLV Kim Sang-sik không vội vã thay đổi, mà ông tiếp quản nền tảng lối chơi và con người của các HLV tiền nhiệm (như Philippe Troussier và Park Hang-seo), chỉ điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với phong độ cầu thủ và năng lực đối thủ.

HLV Kim Sang-sik có khởi đầu lý tưởng VFF

Lựa chọn an toàn của HLV Kim đến từ 3 lý do. Thứ nhất, ông mới đến Việt Nam, chưa có nhiều thời gian để thuộc mặt, nhớ tên cầu thủ. Bởi vậy, đặt niềm tin vào cách lựa chọn nhân sự của "người cũ" là giải pháp khả dĩ nhất. Thứ hai, quãng thời gian huấn luyện ít ỏi (chỉ 3, 4 ngày tập luyện cho mỗi trận đấu), cộng với thể lực cầu thủ đã giảm sút do phải thi đấu liên tục ở V-League, khiến ông Kim khó đặt dấu ấn ngay. Cuối cùng, cách tiếp cận mềm mỏng hoàn toàn phù hợp với giai đoạn đội tuyển Việt Nam cần định hình lại cả về lối chơi lẫn tâm lý, chưa thể vội vã thực hiện cuộc cách mạng ngay.

Cần có cuộc cách mạng nhưng phải hợp lý

Tuy nhiên, ở các đợt tập trung vào các tháng 9, 10, 11 tới theo lịch của FIFA Days, gió sẽ đổi chiều ở đội tuyển Việt Nam.

Sau 12 ngày đầu tiên đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã có hình dung bước đầu về trình độ, thể lực và thái độ của cầu thủ - yếu tố mà ông Kim đã tìm hiểu từ trước khi sang Việt Nam, nhưng rõ ràng phải đến khi bước vào huấn luyện thực chiến, nhà cầm quân sinh năm 1976 mới có thể thực sự thấu hiểu.

Các cầu thủ thoải mái hơn dưới thời HLV Kim Sang-sik VFF

Với nền móng đã được xây, cuộc thanh lọc đội tuyển Việt Nam sẽ thực sự bắt đầu trong thời gian tới. Do không lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cùng học trò sẽ không có trận đấu chính thức nào cho đến cuối tháng 11 - thời điểm AFF Cup 2024 khởi tranh.

Dự kiến ở 3 đợt tập trung trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có từ 3 đến 5 trận giao hữu, có thể gặp những đội quen thuộc (cũng không lọt vào vòng loại thứ 3) như Singapore, Malaysia, Syria hay Ấn Độ. Tâm thế "thả lỏng" ở các trận giao hữu, kết hợp với thời gian tập trung và huấn luyện dài hơn là điều kiện để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm cả hai khía cạnh: con người và triết lý.

Về mặt con người, HLV Kim Sang-sik chủ yếu gọi các trụ cột thời HLV Park Hang-seo và Troussier, kết hợp với cầu thủ trẻ ở đợt tập trung đầu tiên. Đây là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm "ăn cơm tuyển", cũng ở trạng thái sẵn sàng cao độ để có thể đáp ứng yêu cầu ngay chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên ở đợt tập trung tới, sẽ có nhiều nhân tố mới mẻ từ V-League được triệu tập, khi ông Kim có thể tạm gác áp lực thành tích, chỉ tập trung khai phá nhân tố mới.

Đội tuyển Việt Nam cần sự mới mẻ MINH TÚ

Còn với lối chơi, triết lý của HLV Kim Sang-sik chưa được định hình khi chính các cầu thủ thừa nhận chưa thể đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. Song, đã có những nét mới mẻ như phòng ngự chủ động hơn, cự ly đội hình hợp lý, mảng miếng tấn công trực diện và rõ ràng.

Đội tuyển Việt Nam không cầm bóng rườm rà, mà luôn triển khai rất nhanh. Các cầu thủ cũng có không gian để sáng tạo, thay vì bị bó buộc vào những nguyên tắc khô cứng. Rất có thể với HLV Kim Sang-sik, chất kỷ luật và tự do sẽ hòa quyện nhau rõ ràng hơn.

Ngay cả khi chuẩn bị ráo riết trong 5 tháng, chưa chắc đội tuyển Việt Nam đã "lột xác". Mọi đội bóng đều cần thời gian, nhưng khoảng nghỉ sắp tới là thời cơ vàng để HLV Kim Sang-sik đặt dấu ấn của riêng ông.