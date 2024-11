Đến lúc Quang Hải và các đồng đội tăng tốc mạnh tại V-League?

Cho đến thời điểm này, sau 5 vòng đấu đầu tiên, CLB Công an Hà Nội (CAHN) mới có 2 trận thắng (1-0 trước Bình Dương ở vòng 3 và 3-0 trước Nam Định ở vòng 5). Đấy chính là lý do CAHN chưa thể vươn lên ngôi đầu giải V-League (có 8 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 2 điểm). Dù vậy, như đã từng đề cập, việc Quang Hải và các đồng đội chưa có nhiều chiến thắng trong mùa giải này, một phần vì họ thiếu may mắn.

CLB CAHN (trái) có khởi đầu không quá tốt tại V-League 2024 - 2025 ẢNH: CLB CAHN

Đáng kể nhất về chuyện thiếu may mắn của CLB CAHN từ đầu mùa, chính là các trận hòa Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng 1 và hòa Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở vòng 4 (đều có kết quả 1-1). Ở cả 2 trận này, CAHN đều bị gỡ hòa trong những khoảnh khắc cuối trận, trong bối cảnh mà họ dẫn trước đối phương khá lâu và thi đấu nhỉnh hơn đối thủ. Nếu CAHN bảo toàn được chiến thắng ở các trận gặp Hải Phòng và Hà Nội FC, điểm số và thứ hạng của đội này hiện đã rất khác. Cũng chính việc mất các chiến thắng vào phút chót ở các trận đấu trên, khiến sự tự tin của nhiều cầu thủ CAHN bị ảnh hưởng đáng kể.

Dù vậy, chiến thắng đậm trước đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League Nam Định ở vòng đấu vừa rồi chắc chắn giúp các cầu thủ của CAHN cải thiện tâm lý, họ tin rằng giờ mình có thể bảo toàn các chiến thắng.

Một chi tiết quan trọng khác ở đội CAHN vào lúc này, dường như HLV Mano Polking và các cầu thủ đã hiểu nhau hơn. Ông Polking dần hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của các học trò, trong khi chính Quang Hải và các đồng đội ở phía ngược lại hiểu được cách dụng binh của vị HLV mang 2 quốc tịch và Brazil.

CLB CAHN vừa có chiến thắng đậm trước Nam Định ẢNH: CLB CAHN

CAHN là đội bóng sở hữu rất nhiều ngôi sao, từ nội đến ngoại, điều quan trọng nhất với đội bóng này là sự gắn kết giữa các vị trí trên sân. Cho đến giờ, có vẻ như những vị trí của đội bóng từng vô địch V-League mùa giải 2023 đã có sự gắn kết nói trên, sự gắn kết đó giúp CAHN lần đầu tiên ghi được 3 bàn trong 1 trận đấu tính từ đầu giải, sau trận thắng Nam Định 3-0 ở vòng 5. Đây là thời điểm mà giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá trong nước chờ đợi Quang Hải và các đồng đội sẽ tăng tốc mạnh.

Đội bóng của HLV Mano Polking chơi hay tại giải V-League không chỉ giúp cho giải đấu thêm hấp dẫn, mà còn chứng tỏ rằng các ngôi sao trong đội hình của đội bóng này sở hữu đang có phong độ cao.

Hiện AFF Cup 2024 đã gần kề, nếu như những Quang Hải, Việt Anh, thủ môn Nguyễn Filip, Văn Thanh, Hoàng Văn Toản, Thành Long không có phong độ cao ở giải trong nước, chất lượng của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng, vì những cầu thủ vừa nêu đều là tuyển thủ quốc gia.