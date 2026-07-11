Đến 'mùa' học sinh ồ ạt mua xe máy điện

Xe điện chiếm ưu thế

Khác biệt rõ nét so với các năm trước, cán cân thị trường năm nay nghiêng hẳn về các dòng xe máy điện. Theo báo cáo mới nhất từ Motorcycles Data, doanh số bán xe máy điện tại thị trường Việt Nam tính đến hết tháng 5 ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 84,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Việt Nam trở thành một trong ba thị trường có tốc độ điện hóa phương tiện hai bánh nhanh nhất toàn cầu.

Các bạn trẻ rất ưa chuộng xe máy điện ẢNH: VF

Lực cầu mạnh mẽ này không chỉ đến từ tâm lý thích ứng nhanh với công nghệ của thế hệ trẻ Gen Z, mà còn được cộng hưởng từ hàng loạt chính sách vĩ mô về kiểm soát khí thải, việc triển khai các vùng phát thải thấp (LEZ) tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. HCM, cùng các chương trình kích cầu chưa từng có từ các nhà sản xuất.

Dạo quanh các tuyến phố tập trung nhiều đại lý xe máy lớn tại TP.HCM như Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng hay ở Hà Nội như Phố Huế, Xã Đàn, Nguyễn Văn Cừ, không khí mua sắm luôn trong tình trạng tấp nập từ sáng đến tối muộn.

Ông Trần Quốc Tiến, chủ hệ thống đại lý xe điện đa thương tại khu vực quận Đống Đa và Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ lượng khách hàng đến trải nghiệm và chốt cọc xe trong hai tuần qua đã tăng gấp đôi so với tháng trước. Nếu như trước đây, phụ huynh thường đắn đo rất lâu giữa việc chọn một chiếc xe tay ga 50cc chạy xăng và xe máy điện, thì năm 2026 này, tỷ lệ chốt xe điện vượt trội tới 80%.

Nhóm khách hàng học sinh cấp 3 đặc biệt ưa chuộng các dòng xe có kiểu dáng thời thượng như các mẫu VinFast Vento S, VinFast Theon S hay dòng VinFast Motio có màu sắc rất bắt mắt, vừa dễ thương, vừa cá tính. Các dòng xe này có tốc độ giới hạn dưới 50 km/giờ, không yêu cầu bằng lái, rất phù hợp cho đối tượng học sinh.

Để chuẩn bị cho mùa mua sắm này, doanh nghiệp của ông Tiến đã phải nhập hàng và tăng trữ lượng kho từ quý 1, đồng thời liên kết sâu với các tổ chức tài chính để tung ra gói trả góp lãi suất 0%, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí đầu năm học cho các bậc cha mẹ.

Tương tự, tại khu vực phía nam, bà Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc Kinh doanh chuỗi đại lý xe điện thuần Việt Thanh Vân tại khu Nam TP.HCM, khẳng định thị trường năm nay có tính phân hóa rất rõ rệt và tăng trưởng bền vững nhờ nhận thức hệ sinh thái xanh của người dân.

Bà Vân phân tích, phụ huynh hiện nay đi mua xe không còn chỉ nhìn vào giá rẻ mà họ đòi hỏi khắt khe về nguồn gốc xuất xứ, độ an toàn của khối pin và chế độ hậu mãi. Các thương hiệu xe máy điện được đầu tư nhà máy quy mô lớn trong nước đang chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng.

Sức mua tăng mạnh một phần nhờ vào sự chuyển dịch nhận thức lớn khi các thông tin về kiểm định khí thải xe máy xăng từ năm 2028 bắt đầu được phổ biến. Phụ huynh muốn đầu tư một chiếc xe có vòng đời sử dụng lâu dài, an toàn, có thể dùng từ lúc con học cấp 3 lên tới hết đại học mà không lo ngại các hạn chế giao thông trong nội đô tương lai.

Doanh số tại chuỗi đại lý của bà Vân trong 5 tháng đầu năm đã đạt hơn 1.200 xe, riêng nửa đầu tháng 6 đến nay đã giao tiếp hơn 350 xe cho các em học sinh chuẩn bị bước vào lớp 10, một con số tăng trưởng nằm ngoài mọi dự tính ban đầu.

Bứt tốc nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ

Không để lỡ nhịp mùa sôi động nhất năm, VinFast vừa tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt cuộc chơi khi tung ra đòn bẩy kích cầu cực mạnh. Hãng xe Việt đã đồng loạt công bố điều chỉnh giảm giá bán niêm yết cho toàn bộ 12 dòng xe máy điện của mình với mức giảm rất sâu, từ 1,1 triệu lên tới 4,9 triệu đồng mỗi xe tùy phiên bản, đưa mẫu xe thấp nhất về mức giá chỉ hơn 11 triệu đồng.

Hãng xe Việt đồng loạt điều chỉnh giảm giá 12 mẫu xe máy điện, trong đó mẫu rẻ nhất chỉ còn 11,6 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN DUY

Bước đi chiến lược này, kết hợp cùng chương trình độc quyền "Thu cũ đổi mới - Chuyển dịch xanh", đã giải quyết triệt để bài toán kinh tế đầu năm học cho phụ huynh. Thay vì tốn một khoản tiền lớn mua xe xăng 50cc đắt đỏ, phụ huynh có thể mang các dòng xe máy xăng cũ của bất kỳ thương hiệu nào đến để định giá trực tiếp sang xe điện VinFast mới, hưởng trọn ưu đãi kép từ mức giá niêm yết vừa giảm sâu, vừa nhận hỗ trợ thêm 2% lệ phí trước bạ hoặc các gói phí thuê pin ưu đãi từ hãng.

Anh Vũ Đình Chiểu (43 tuổi, ngụ Nhà Bè, TP.HCM) kể: Hôm qua, anh vừa cùng con gái hoàn tất thủ tục nhận chiếc xe VinFast Evo200 Lite tại một showroom chính hãng, đồng thời bày tỏ vô cùng hào hứng khi "bắt" đúng đợt giảm giá. Anh Chiểu kể, dòng Evo200 Lite bản thuê pin vốn có giá cũ 17 triệu đồng, nay sau đợt điều chỉnh tháng 7 chỉ còn 14,3 triệu đồng (giảm thẳng 2,7 triệu đồng). Nếu chọn bản kèm pin, mức giá cũng giảm từ 22,6 triệu xuống chỉ còn 18,9 triệu đồng.

Tận dụng thêm chính sách thu mua xe máy xăng 110cc cũ kỹ ở nhà và cộng dồn các voucher ưu đãi, anh chỉ phải bù chưa đầy 10 triệu đồng là con gái đã sở hữu ngay phương tiện mới tinh để bước vào cấp 3.

Theo tính toán của anh Chiểu, việc mua xe ở thời điểm giá mới này tiết kiệm được một khoản chi phí ban đầu rất lớn. Xe giới hạn vận tốc tối đa 49 km/giờ, an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời khối pin LFP công nghệ cao cho phép đi tới hơn 200 km mỗi lần sạc đầy. Chi phí thuê pin cố định mỗi tháng cùng sạc điện ở nhà tính ra chỉ bằng 1/5 so với tiền đổ xăng định kỳ cho xe máy truyền thống, đỡ hẳn những lúc giá xăng tăng. Thêm vào đó, hệ thống trạm sạc công cộng dày đặc của VinFast tại các cửa hàng tiện lợi, chung cư giúp việc nạp năng lượng trở nên vô cùng tiện lợi.

Em Vũ Minh Anh, con gái anh Chiểu, hào hứng chia sẻ thêm: "Tụi em bây giờ đi học rất chú trọng đến kiểu dáng xe và công nghệ. Chiếc Evo200 Lite này e chọn vàng rực rỡ, dán thêm ít sticker vào là xinh xỉu. Xe đi êm, lúc vặn ga không bị giật cục và hoàn toàn không có mùi xăng hôi hay tiếng động cơ ồn ào như những mẫu xe xăng 50cc của các bạn cùng lớp. Một điểm cộng khiến em thích nhất là khả năng chống nước. Mùa này đi mưa miết, tới những đoạn nước trũng sâu chỉ sợ chết máy. Bạn e có mấy đứa phải dắt xe dưới mưa rồi. Đi xe điện thì an tâm hơn nhiều. Thích nhất là xe còn có định vị vị trí và theo dõi dung lượng pin qua ứng dụng điện thoại, siêu tiện luôn".

Chính sách giá đột phá của nhà sản xuất, tác động ngay vào "túi tiền" phụ huynh cùng cuộc chuyển đổi tư duy bảo vệ môi trường của các bạn Gen Z đang thúc đẩy làn sóng xanh hóa phương tiện học đường, góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị Việt Nam.