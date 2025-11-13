Đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ có 23.500 căn nhà ở xã hội

Để triển khai mục tiêu Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động rà soát quy hoạch, bố trí khoảng 30 khu đất, với tổng quy mô hơn 154.71 ha. Các khu đất này có vị trí thuận tiện về giao thông, gắn với các trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ bảo đảm kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu.

Bố trí đất thực hiện các dự án nhà ở xã hội

UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao 10 khu đất, với tổng diện tích 35,277 ha, cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện 10 (DA) nhà ở xã hội, tổng quy mô 5.688 căn hộ. Trong đó, có 3 DA đang thi công và đã hoàn thành 1.199/2.442 căn (DA khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại P.Long Đức 810 căn; DA Khu công nghiệp Long Đức - P.Long Đức 300 căn; DA khu nhà ở Sơn Đông - P.Sơn Đông 95 căn).

Có 3 DA đã khởi công xây dựng, tổng quy mô 1.063 căn (363 căn thuộc DA khu dân cư Phước Thọ 1 và 2 - P.Phước Hậu; 700 căn thuộc thiết chế công đoàn Khu công nghiệp Giao Long - xã Giao Long).

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham gia lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại xã Giao Long, Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Đang rà soát, xử lý vướng mắc để tái khởi công 1 DA quy mô 373 căn (DA nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh - P.Cái Vồn); Đang thực hiện các thủ tục đầu tư 3 DA với quy mô 1.810 căn (Nhà ở thuộc thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh cũ; khu nhà ở xã hội tại P.Long Đức; DA khu đô thị Tây Nam, P.Trà Vinh).

DA nhà ở xã hội tại xã Sơn Đông, Vĩnh Long được đưa vào sử dụng năm 2022 ẢNH: NAM LONG

Ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết đối với 4 khu đất, tổng diện tích 3,736 ha là đất sạch có sẵn, UBND tỉnh đã quyết định công bố thông tin DA. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn trong tháng 11.2025; phấn đấu thực hiện các thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng vào đầu năm 2026 (gồm: nhà ở xã hội khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2; nhà ở xã hội tại Khu hành chính và dân cư P.Long Châu; nhà ở xã hội tại khu tái định cư KCN Hòa Phú, xã Phú Quới; nhà ở xã hội KCN Hòa Phú).

Trình Chính phủ giảm 15.000 căn để phù hợp nhu cầu thực tế

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo đề xuất Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Long sau sắp xếp. Theo đó, giảm 15.000 căn, từ 38.500 căn còn 23.500 căn (khu vực Bến Tre, Vĩnh Long cũ giữ nguyên; khu vực Trà Vinh cũ giảm từ 27.900 căn xuống còn 12.900 căn).

2 khu nhà ở xã hội tại P.Phước Hậu, Vĩnh Long có tổng diện tích gần 1.1 ha, gồm 4 khối nhà cao 7 tầng với 363 căn hộ ẢNH: NAM LONG

Đồng thời, đề xuất các giải pháp đột phá để thúc đẩy, tăng cường phát triển nhà ở xã hội. Đây là lĩnh vực đầu tư đòi hỏi nguồn lực rất lớn, trong khi đối tượng thụ hưởng là người thu nhập thấp, tài chính còn khó khăn, hạn chế. Từ thực tiễn nhận thấy, ngân sách của địa phương còn hạn chế, mặc dù rất cố gắng nhưng rất khó khăn trong việc cân đối, bố trí nguồn lực thu hồi đất, đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất sạch kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện.

Theo báo cáo đề xuất của UBND tỉnh Vĩnh Long, người dân và doanh nghiệp cần chính sách tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn, ưu đãi hơn, góp phần khơi thông nguồn lực và đầu ra của sản phẩm, lưu chuyển dòng vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động đầu tư theo cơ chế thị trường.

DA nhà ở xã hội tại xã Giao Long, Vĩnh Long đang được triển khai xây dựng ẢNH: NAM LONG

Chính vì lý do đó, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét một số nội dung. Cụ thể, về thành lập quỹ nhà ở các cấp theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29.5.2025 của Quốc hội, kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất Chính phủ quy định bổ sung thêm nhiệm vụ chi của quỹ nhà ở tại địa phương là được sử dụng nguồn vốn của quỹ để thực hiện thu hồi đất và đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để phát triển nhà ở xã hội.

Về tín dụng cho người mua nhà, trên thực tế nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội chủ yếu tiếp cận thông qua gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng (nay là 145.000 tỉ đồng) nhưng lãi suất còn cao so với đối tượng là người thu nhập thấp. Tuy nhiên, do tính chất của các ngân hàng thương mại phải đảm bảo tỷ lệ nhất định giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay nên thời gian tới khó tiếp tục giảm lãi suất. Do đó, kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xem xét, nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành gói tín dụng ưu đãi hơn, hoặc cấp bù lãi suất như gói tín dụng 30.000 tỉ đồng đã thực hiện thành công trước đây.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội tại P.Phước Hậu, Vĩnh Long sau khi được hoàn thành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, UBND tỉnh Vĩnh Long đang tập trung chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để sớm ban hành, triển khai thực hiện nhằm đáp ứng cho cán bộ, công chức, viên chức có chỗ ở ổn định, an tâm công tác.