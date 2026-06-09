Đến Sri Lanka chiêm bái xá lợi răng Phật, ngắm cây bồ đề hơn 2.300 năm tuổi

Là nơi lưu giữ xá lợi răng Phật và cây bồ đề hơn 2.300 năm tuổi, quốc đảo Sri Lanka đang dần trở thành điểm đến được nhiều du khách Việt quan tâm khi các đường bay thẳng dự kiến được mở trong thời gian tới.



Cây bồ đề Jaya SriMaha Bodhi được chiết từ cây bồ đề gốc nơi Đức Phật thành đạo tại Ấn Độ hơn 2.300 tuổi

ẢNH: BTC

Ngày 8.6, tại hội thảo giới thiệu điểm đến Sri Lanka do Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam phối hợp Công ty VJSC tổ chức, nhiều giá trị văn hóa và tâm linh đặc sắc của đảo quốc Nam Á này đã được giới thiệu đến các doanh nghiệp du lịch và khách mời Việt Nam.

Ông Poshitha Perera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam đánh giá, việc các hãng hàng không Việt Nam dự kiến mở đường bay thẳng đến Colombo trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu du lịch và văn hóa giữa 2 nước.

Theo Đại sứ Poshitha Perera, Sri Lanka hiện có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, cùng nhiều lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và du lịch sức khỏe.

Ông Poshitha Perera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo ẢNH: BTC

Sri Lanka là một trong những quốc gia gìn giữ truyền thống Phật giáo lâu đời nhất thế giới, với nhiều thánh tích vẫn được bảo tồn và thu hút hàng triệu người hành hương mỗi năm.

Một trong những địa danh nổi tiếng nhất là Đền Răng Phật tại thành phố Kandy. Ngôi đền được xem là trung tâm tâm linh của Sri Lanka, nơi lưu giữ xá lợi răng của Đức Phật. Không chỉ là điểm tham quan, đây còn là nơi người dân địa phương và phật tử từ nhiều quốc gia tìm đến chiêm bái, cầu nguyện.

Điểm tham quan khác thu hút nhiều khách Việt cũng như phật tử khắp nơi thời gian qua nằm ở cố đô Anuradhapura - nơi có cây bồ đề Jaya Sri Maha Bodhi được cho là hậu duệ của cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ.

Đền thờ hang động Dambulla (còn gọi đền Vàng), nằm cách Colombo - thành phố lớn nhất Sri Lanka 148 km về phía đông ẢNH: BTC

Ngoài ra, đến quốc đảo Sri Lanka, du khách có thể khám phá khu vực được gọi là "Tam giác Văn hóa" của Sri Lanka, trải dài qua các thành phố cổ Anuradhapura, Polonnaruwa và Kandy. Nơi đây tập trung nhiều bảo tháp, tự viện, tượng Phật và các công trình di sản thế giới.

Bên ngoài những điểm hành hương nổi tiếng, Sri Lanka cũng gây ấn tượng với các đồi chè trải dài trên vùng cao nguyên. Hành trình tàu hỏa từ Kandy đến Ella, đi qua cây cầu đá Nine Arch Bridge, là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến đảo quốc này.

Đền thờ Dambulla nằm trong một hệ thống hang động với hơn 80 hang động nhỏ và lớn, được UNESCO công nhận là di sản thế giới

ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Tiến Bách, Giám đốc VJSC cho rằng xu hướng du lịch của người Việt đang dịch chuyển từ tham quan đơn thuần sang tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa và bản sắc địa phương.

Trong bối cảnh kết nối hàng không ngày càng thuận lợi, Sri Lanka là một trong những điểm đến còn khá mới với du khách Việt, nổi bật bởi hệ thống di sản văn hóa, các thánh tích Phật giáo và cảnh quan thiên nhiên đa dạng.

