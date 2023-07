Đến 'Taste Obsession: Singapore' khám phá giao thoa ẩm thực đặc sắc Singapore và Việt Nam

"Quốc đảo sư tử" được ví như chiếc gương phản ảnh nền ẩm thực đa sắc màu, phong phú với nhiều món ngon đa văn hóa và đa dạng trong cách thưởng thức. Ẩm thực Singapore được biết đến là sự kế thừa và pha trộn từ công thức đến cách chế biến của những nền văn hóa khác nhau như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ… Những món ăn nổi tiếng của Singapore được bạn bè quốc tế biết đến là cua sốt ớt, cơm gà Hải Nam…

Cua sốt ớt là một trong những món ngon trứ danh của Singapore

Văn hóa ẩm thực Singapore còn đa dạng trong cách thưởng thức món ăn từ các khu văn hóa ẩm thực bình dân (Hawker) ngập tràn món ăn ngon với giá phải chăng, đến những quán ăn Zi Char bán đồ ăn hương vị cơm nhà Trung Hoa cho đại gia đình hay phong cách Modern Singapore (Mod-Sin) được biến tấu từ các món ăn truyền thống.

Từ tháng 7 này, chiến dịch "Taste Obsession: Singapore" kết hợp giữa ẩm thực Singapore và Việt Nam chính thức khởi động. Chiến dịch là chuỗi sự kiện hợp tác giữa các nhà hàng và đầu bếp tài năng đến từ hai nước Việt Nam và Singapore, hứa hẹn tạo nên những hương vị ẩm thực độc đáo. Chương trình mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực mới lạ để truyền cảm hứng cho giới sành ăn khám phá nhiều hơn thiên đường ẩm thực Singapore khi có dịp đến đảo quốc.

Chiến dịch Taste Obsession: Singapore được thực hiện nhằm giới thiệu ẩm thực Singapore đến người Việt

Sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20.7. Keng Eng Kee Seafood (KEK) sẽ kết hợp cùng Mùa Craft Sake. Trong đó KEK là nhà hàng ba thế hệ tại Singapore, nổi tiếng với ẩm thực Zi char - các món ăn truyền thống mang ảnh hưởng từ phong cách ẩm thực Trung Hoa. Nhà hàng này từng nằm trong top Michelin Plate 2016-2021 và xuất hiện ở tập 8 series "Asian Street Food" của Netflix với các món ăn đặc biệt như cua sốt ớt, súp collagen… Còn Mùa Craft Sake là nhà hàng nổi tiếng tại TP.HCM với phong cách ẩm thực bốn mùa, phục vụ các món ăn hiện đại và kể câu chuyện về những nguyên liệu truyền thống của Việt Nam.

Bếp trưởng Wayne từ nhà hàng KEK sẽ thể hiện phong cách ẩm thực Singapore kết hợp với bếp trưởng Trụ Lang từ nhà hàng Mùa Craft Sake

Cả hai sẽ kết hợp và tạo nên thực đơn hoàn toàn mới lạ, trong đấy phải kể đến món súp Collagen tiêu trắng với bánh phở. Súp collagen mang hương vị đặc trưng của KEK với những thành phần tốt cho sức khỏe sẽ hòa quyện cùng bánh phở của người Việt tạo nên món ăn ngon khó cưỡng. Bên cạnh đó, hai nhà hàng còn giới thiệu đến thực khách món cơm chiên lạp xưởng kết hợp cùng trứng cá muối Đà Lạt và nhím biển Phú Quốc. Ở Singapore, cơm chiên lạp xưởng là một món ăn hoài niệm thời thơ ấu. Món ăn này ngọt, mặn và dai, khi kết hợp với trứng cá muối Đà Lạt và nhím biển Phú Quốc sẽ tạo nên một trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức.



Sự kiện thứ hai bắt đầu từ ngày 8 đến 10.8, nhà hàng The Dragon Chamber sẽ kết hợp cùng The Triệu Institute. The Dragon Chamber là nhà hàng "núp hẻm" với phong cách ẩm thực Trung Hoa cổ pha trộn nét táo bạo. The Triệu Institute của Việt Nam là nhà hàng mang phong cách độc đáo không kém với cái tên được lấy cảm hứng từ nhân vật Bà Triệu trong lịch sử. The Triệu Institute nổi tiếng với sự kết hợp trải nghiệm 2 trong 1: Một tầng dành riêng cho các tín đồ sành ăn với các món ăn sáng tạo được chế biến từ tủy bò, bạch tuột, hàu… Tầng còn lại chính là thiên đường rượu gin tonic và cocktail dành cho bất kỳ ai đam mê những chuyến phiêu lưu vị giác. Thực khách sẽ được bất ngờ với các món ăn được làm từ nguyên liệu hảo hạng, kết hợp với các loại thảo mộc, thực vật đặc trưng của Việt Nam.

Sự kiện thứ ba bắt đầu từ ngày 9 đến 31.8, tiệm bánh nổi tiếng phục vụ những bữa sáng chuẩn Singapore - Chin Mee Chin sẽ có thực đơn kết hợp cùng Ivoire - một tiệm bánh ngọt Việt Nam với cách chế biến và bày trí tinh tế. Hai tiệm bánh hứa hẹn sẽ mang đến màn kết hợp ngọt ngào và đậm đà hương vị Singapore lẫn Việt Nam cho thực khách.

Chiến dịch "Taste Obsession: Singapore" sẽ giúp các thực khách có trải nghiệm đáng nhớ đậm hương vị hai nền ẩm thực tinh hoa ngay trên bàn ăn tại Việt Nam.

"Taste Obsession: Singapore" là chiến dịch được tổ chức bởi Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Toursim Board - STB) và nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam vào năm 2023. Trung tâm của chiến dịch là chuỗi sự kiện hợp tác giữa các nhà hàng và đầu bếp tài năng đến từ hai nước Việt Nam và Singapore. Thông qua chiến dịch, STB mong muốn giới thiệu ẩm thực Singapore đến với người Việt, mang cơ hội trải nghiệm các món ăn đặc trưng của đảo quốc tới các thực khách, đồng thời khuyến khích khách du lịch trực tiếp tới Singapore để trải nghiệm. Đừng bỏ lỡ những địa điểm và cột mốc quan trọng của chiến dịch: 19-20.7: KEK x Mùa Craft Sake 8 - 10.8: The Dragon Chamber x The Triệu Institute 9 - 31.8: Chin Mee Chin x Ivoire. Hãy đến với "Taste Obsession: Singapore" và thiên đường ẩm thực Singapore đang chờ đón bạn!