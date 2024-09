Đến và chia sẻ nỗi đau với người dân thôn Làng Nủ

Tại đây, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (chùa Phổ Hiền, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trao trực tiếp hơn 700 triệu đồng. Trong đó, có 50 triệu của thượng tọa Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Liên Trì, TP. Vũng Tàu, số còn lại do quý phật tử chùa Phổ Hiền hỗ trợ.

Bị lũ đẩy ra đồng, vuột mất con trai

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên, tại đây đoàn trao hỗ trợ cho 9 người dân, trong đó có 3 em nhỏ, là dân thôn Làng Nủ may mắn thoát chết trong cơn lũ ống, mỗi người 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng cho các bác sĩ đang đêm ngày chăm sóc sức khỏe người dân 50 triệu đồng.

Nhà báo Tấn Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên thăm hỏi, động viên người bị thương trong trận lũ ống ở Làng Nủ ẢNH: TUẤN MINH

Trong số 9 người dân Làng Nủ đang điều trị ở đây có 2 bố con ông Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Thị Tuynh (7 tuổi) may mắn thoát nạn trong trận lũ sáng sớm ngày 10.9. Ông Tuấn bị rách đầu, mí mắt và xây xát toàn thân do đất đá va đập. Còn cháu Tuynh bị nặng hơn, gãy chân phải khi bị dòng lũ quăng đi ra khỏi nhà gần 100 m.

Trong trận lũ này, nhà ông Tuấn bị vùi lấp hoàn toàn và vĩnh viễn mất đi con trai Nguyễn Minh Khôi vừa tròn (5 tuổi), tìm thấy thi thể sau 2 ngày mất tích. Ông Tuấn đang nằm viện, việc hậu sự cho con đành để một tay vợ ở nhà lo liệu.

Ông Tuấn kể, vợ đi làm xa nên may mắn thoát nạn. Ngày 10.9 chỉ có 3 bố con ngủ ở nhà, sáng sớm chỉ "nghe tiếng uỳnh một cái", ông Tuấn cảm nhận trời đất quay cuồng chỉ kịp ôm lấy con trai. Nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy bị bùn đất cuốn ra ngoài cánh đồng. Ông Tuấn vung tay chới với tìm con nhưng không thấy. Còn cháu Tuynh cũng bị lũ tách khỏi bố, cuốn xa ra cách nhà khoảng 70 m, sau đó bị xô vào gần bờ nên được những người hàng xóm vớt kịp thời. "Lũ ập về quá nhanh, chỉ khoảng 3 - 4 phút thôi là bùn đất vùi lấp tất cả. Tôi bị đất đá cọ xát vào người đẩy xô đi, cũng không nhớ rõ con bị tuột khỏi tay mình từ khi nào nữa", ông Tuấn ngậm ngùi.

Cũng theo ông Tuấn, tài sản đã mất sạch, con trai cũng không còn nữa, sau lũ cuộc sống gia đình sẽ rất khó khăn. "Gia đình xin cảm ơn ni sư Tâm Nguyệt không quản ngại đường xa, vượt hàng nghìn cây số, từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra đây để chia buồn hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn", ông Tuấn bày tỏ.

Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt và nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên thăm hỏi, tặng quà cho 1 em bé ở thôn Làng Nủ thoát nạn trong lũ. ẢNH: TUẤN MINH

Lũ qua, chỉ còn 2 bố con bơ vơ

Điểm chúng tôi tiếp tục đến là Nhà văn hóa thôn Làng Nủ - nơi UBND tỉnh Lào Cai lập sở chỉ huy chỉ đạo toàn bộ công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân, cũng là địa điểm nằm sát hiện trường xảy ra thảm họa lũ ống.

Tại đây, đoàn đã trao cho 38 hộ có người thân thiệt mạng, hỗ trợ mỗi hộ số tiền 10 triệu đồng. Trong đó, đoàn đã trao 1 hộ gia đình có 5 người chết 15 triệu đồng, đó là gia đình anh Sầm Văn Bóng (44 tuổi, trú thôn Làng Nủ). 4 ngày qua, anh Bóng không ăn không ngủ, đi theo lực lượng chức năng để tìm tung tích của vợ và con gái.

Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt xúc động trước sự mất mát đến 5 người thân của gia đình anh Sầm Văn Bóng. ẢNH: TUẤN MINH

Trong ký ức của người đàn ông này, cơn lũ dữ chẳng khác nào cơn ác mộng quét qua đời anh, khiến anh cùng lúc mất đi vợ, con gái, con trai, con dâu và cháu nội. Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể của con trai, con dâu và cháu nội. Nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng ấy, anh Bóng kể, 5 giờ sáng ngày 10.9, anh dậy sớm để chuẩn bị đi ra nhà cậu (cách nhà khoảng 1 km) để xem tình hình sạt lở. Gần 6 giờ, anh đi xe máy ra khỏi nhà, nhưng chỉ vừa được 500 m, anh bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. "Tôi mới đi khoảng 10 phút thì nghe thấy tiếng nổ, cũng chẳng biết nó nổ từ đâu, nhưng khi quay lại thì thấy lũ tràn tới nơi, có một cháu nhỏ còn bị trôi theo dòng nước nhưng vớt không được", anh Bóng kể. Mặc dù vẫn nghĩ "nhà mình cao, chắc lũ không ập tới" nhưng anh vẫn quyết định quay lại để theo dõi. Về tới nơi, anh mới ngỡ ngàng, chân tay bủn rủn khi thấy ngôi nhà đã bị san phẳng.

"Giờ tôi mất hết rồi, mất nhà, ô tô, máy xúc và tất cả người thân. Lúc nhìn thấy cảnh đó, tôi đã định nhảy xuống đó chết ngay nhưng bị ngăn cản", anh Bóng bật khóc. Giờ đây, mong muốn lớn nhất của anh là tìm được vợ con một cách sớm nhất, sau đó hy vọng được cung cấp một mảnh đất để có chỗ xây nhà cho con trai út (đi làm thuê nên thoát nạn) sau này sinh sống. "Chúng tôi rất cảm ơn độc giả Báo Thanh Niên đã kịp thời động viên, chia sẻ trước những mất mát không thể bù đắp của gia đình tôi cũng như toàn thể người dân Làng Nủ. Số tiền hỗ trợ từ quý báo sẽ giúp 2 bố con vơi bớt khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống", anh Bóng nói.

Ni sư Tâm Nguyệt và đại diện Báo Thanh Niên trao hỗ trợ cho gia đình có người thiệt mạng. ẢNH: TUẤN MINH

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho người dân thiệt hại do mưa lũ, đoàn công tác dự định sẽ dành ra 200 triệu để tặng quà động viên lực lượng đoàn viên, thanh niên, các bộ, chiến sĩ công an, quân đội những người đã không quản gian khổ, quần quật ngày đêm trực tiếp giúp đỡ người dân ứng phó với mưa bão, như quên cả gia đình. Nhưng trên chuyến xe đi vào thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai, anh Hoàng Mạnh Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai đã nói với ni sư Tâm Nguyệt: "Thưa ni sư, anh em đoàn viên, thanh niên và các lực lượng quân sự, công an, quân đội rất vui và cảm động khi ni sư biết việc này và quan tâm đến anh em, nhưng xin ni sư cho chuyển số tiền đó để chúng em lo mua tôn, mua gạch, mua xi măng để sửa lại nhà cho bà con, được chừng nào, tốt chừng ấy…", nghe thế, ni sư Tâm Nguyệt xúc động đồng ý.