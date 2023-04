Đen Vâu trở lại quên hương biểu diễn tại Carnaval Hạ Long 2023

Ngày 11.4, thông tin từ UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, Carnaval Hạ Long 2023 diễn ra vào 20 giờ ngày 1.5, tại đường Võ Nguyên Giáp (Khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long).



Đen Vâu lần đầu tiên biểu diễn tại Carnaval Hạ Long 2023 FBNV

Carnaval Hạ Long 2023 có chủ đề "Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu". Lễ hội chào đón mùa du lịch hè của Hạ Long gồm 4 phần: khai hội, chương trình nghệ thuật sân khấu, vũ hội đường phố, bắn pháo hoa tầm thấp.

Chương trình năm nay sử dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại; kết hợp nhiều hiệu ứng kỹ xảo; không gian, bố cục sân khấu được chuyển động theo từng tiết mục, hình led di động; vũ hội đường phố được thể hiện thông qua các màn múa, điệu nhảy đại diện các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, các tỉnh, thành trong cả nước và trên thế giới.

Đáng chú ý, chương trình lần đầu tiên có sự tham dự của rapper Đen Vâu, một người con của thành phố biển Hạ Long; cùng các danh ca khác như Nguyễn Ngọc Anh, Minh Quân, Tô Minh Thắng…

Carnaval Hạ Long 2023 được biểu diễn trên đường Võ Nguyên Giáp tại Khu du lịch Bãi Cháy LNH

Cùng với chương trình Carnaval, TP.Hạ Long cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh, Quảng trường 30.10, các điểm du lịch mới.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cho biết đến thời điểm hiện tại, UBND TP.Hạ Long đã ban hành kế hoạch, xây dựng, phê duyệt nội dung kịch bản và khẩn trương tổ chức triển khai luyện tập, đảm bảo đúng tiến độ đề ra đối với các sự kiện, hoạt động trên địa bàn dịp lễ 30.4 - 1.5.

Cũng theo ông Sơn, sau dịch Covid-19 dự kiến lượng khách đổ về lễ hội Carnaval Hạ Long đông hơn nên công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường; nhất là bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp.