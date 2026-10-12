‘Đến Việt Nam là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp’

Ông Farah Jaber hiện là Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á của Palladium Hotel Group, tập đoàn khách sạn gia đình của Tây Ban Nha có lịch sử hơn 50 năm. Năm 2026, Palladium chính thức bước vào Việt Nam, đồng thời chọn TP.HCM đặt trụ sở điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên Tập đoàn lựa chọn trong kế hoạch mở rộng sang châu Á. Theo lãnh đạo Palladium, quyết định này đến từ tốc độ tăng trưởng du lịch, khả năng kết nối quốc tế, tiềm năng của phân khúc khách cao cấp cùng lợi thế về văn hóa, ẩm thực và đường bờ biển.

Trong hành trình ấy, ông Farah là một trong những người trực tiếp xây nền móng cho bộ máy mới. "Đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á của Palladium Hotel Group và chuyển đến Việt Nam làm việc là một bước ngoặt lớn đối với tôi", ông chia sẻ.

Ông Farah Jaber, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á của Palladium Hotel Group

Lắng nghe trước khi quyết định

Sau hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực khách sạn cao cấp tại nhiều thị trường, công việc hiện tại đặt ông Farah vào một vị trí khác: vừa xây dựng bộ máy vận hành cho toàn khu vực, vừa trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư trong từng dự án. Điều ông nhận ra sau nhiều năm làm việc ở những môi trường kinh doanh khác nhau là một dự án khách sạn hiếm khi đơn giản như những gì thể hiện trên bản vẽ hay bảng tính. Chủ sở hữu có những ưu tiên riêng, đơn vị vận hành có tiêu chuẩn riêng, trong khi đội ngũ tại chỗ phải giải quyết hàng loạt vấn đề thực tế mỗi ngày.

Vì vậy, bài học lớn nhất ông giữ lại cho mình là lắng nghe trước khi đưa ra giải pháp. Kinh nghiệm quốc tế hữu ích nhưng không thể trở thành một công thức áp dụng giống nhau cho tất cả khách sạn. Mỗi dự án có bối cảnh, con người và mục tiêu khác nhau. Chỉ khi hiểu đủ những yếu tố ấy, người điều hành mới biết điều gì cần thay đổi và điều gì nên được giữ lại.

Ông Farah Jaber đề cao lắng nghe và trao quyền trong quản trị

Tư duy đó cũng thể hiện trong cách ông quản trị nhân sự. Ông Farah không muốn xây dựng một đội ngũ mà mọi quyết định đều phải chờ người đứng đầu. Thay vào đó, nhân sự cần được trao quyền, hiểu rõ trách nhiệm và biết khi nào thực sự cần đưa vấn đề lên cấp cao hơn. "Về mặt cá nhân, điều tôi hướng tới là xây dựng được một đội ngũ có khả năng vận hành tốt trong khu vực mà không phải mọi quyết định đều cần đến tôi", ông nói. Với ông, vai trò của người lãnh đạo không nằm ở việc quyết định nhiều nhất, mà ở khả năng xây dựng một đội ngũ đủ trưởng thành để tự đưa ra những quyết định đúng.

Bản sắc phải đi từ bên trong

Việt Nam không chỉ là một thị trường mới trên bản đồ phát triển của Palladium. Ông Farah nhìn thấy ở đây khả năng phát triển nhiều loại hình, từ khách sạn đô thị đến khu nghỉ dưỡng ven biển. Đặc biệt, ẩm thực, lịch sử và bản sắc riêng của từng điểm đến mang lại nguồn chất liệu phong phú để tạo nên những sản phẩm khác biệt. Ông cũng nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của các chủ sở hữu trong nước muốn nâng cấp khách sạn hiện hữu, tái định vị thương hiệu và tiếp cận tệp khách quốc tế rộng hơn.

Hai dự án BLESS Collection Hotels tại Hà Nội và Ninh Vân Bay là những bước đi đầu tiên. Theo ông Farah, BLESS không phải một mô hình đóng khung rồi sao chép từ thị trường này sang thị trường khác. Thương hiệu được phát triển dựa trên sự kết hợp giữa phong cách sống sang trọng hiện đại, thiết kế, ẩm thực và những trải nghiệm gắn với bản sắc của từng điểm đến.

Việt Nam được Palladium chọn làm điểm khởi đầu cho chiến lược mở rộng tại châu Á

Nhưng với một nhà điều hành, câu chuyện không dừng ở việc tạo nên một khách sạn đẹp. Ông Farah thường bắt đầu từ ba câu hỏi: khách hàng mà dự án muốn hướng tới là ai, họ sẵn sàng chi trả bao nhiêu và chi phí để vận hành loại hình dịch vụ đó là bao nhiêu? Những câu hỏi này phải được trả lời ngay từ giai đoạn đầu tư và thiết kế. Một dự án chỉ thực sự thành công khi vừa tạo ra trải nghiệm tốt cho khách, vừa đứng vững về tài chính. Với một khách sạn hiện hữu, đơn vị vận hành trước hết phải hiểu giới hạn của công trình, các hạng mục cần cải tạo và nguồn lực tài chính của chủ sở hữu. Nếu vừa cải tạo vừa vận hành, lượng phòng có thể khai thác trong thời gian thi công cũng phải được tính toán kỹ. Với dự án xây mới, nhà vận hành cần tham gia từ giai đoạn nghiên cứu tính khả thi để thiết kế sau này thực sự phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Bản sắc địa phương cũng không nên chỉ dừng ở vài chi tiết trang trí. Các đầu bếp, nhà thiết kế, nghệ nhân và nhà cung ứng địa phương cần được tham gia ngay từ những bước đầu tiên để cùng định hình thực đơn, vật liệu, không gian và trải nghiệm. Dự án chuyển đổi Khách sạn Hòa Bình thành BLESS Hotel Hà Nội là một ví dụ. Công trình có lịch sử khoảng một thế kỷ dự kiến được nâng cấp từ 3 sao lên tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, nhưng vẫn ưu tiên bảo tồn những giá trị lịch sử và kết hợp các yếu tố thiết kế đương đại mang bản sắc Việt Nam. Với ông Farah, hiện đại hóa không đồng nghĩa với xóa đi quá khứ.

Nhìn Việt Nam bằng tầm nhìn dài hạn

Trong 5 - 10 năm tới, ông Farah tin thị trường khách sạn Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều cơ sở lưu trú mới xuất hiện, mỗi chủ sở hữu phải hiểu rõ vì sao du khách lựa chọn mình thay vì một khách sạn khác.

Ở cấp độ điểm đến, ông cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hạ tầng giao thông, khả năng kết nối từ sân bay đến khu du lịch, chất lượng nguồn nhân lực, ngoại ngữ và tính ổn định của dịch vụ. Hạ tầng xử lý nước thải, rác thải cũng phải theo kịp tốc độ phát triển của hệ thống lưu trú nếu muốn duy trì sức hút lâu dài. Một lợi thế khác Palladium có thể mang đến Việt Nam là kinh nghiệm vận hành các mô hình khách sạn phong cách sống và nghỉ dưỡng trọn gói cao cấp. Tuy nhiên, ông Farah không muốn áp đặt một mô hình có sẵn.

Ông muốn nhân sự Việt Nam được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm và từng bước đảm nhận những vị trí cao hơn trong hệ thống. Có lẽ vì vậy, khi nhìn lại việc chuyển đến Việt Nam, ông Farah gọi đây là "một bước ngoặt lớn" không chỉ bởi chức danh hay phạm vi công việc thay đổi. Đó còn là việc bắt đầu ở một thị trường mới, xây dựng một đội ngũ mới, làm việc với những đối tác mới và học cách hiểu một vùng đất trước khi muốn tạo dấu ấn trên vùng đất ấy.