Đèn xanh nhấp nháy trên AirPods muốn ám chỉ điều gì?

Theo BGR, chiếc hộp sạc nhỏ gọn của AirPods đi kèm đèn LED nhằm báo hiệu trạng thái sạc và kết nối, được giấu kín. Tuy nhiên, nếu đèn LED nhấp nháy màu xanh lá cây liên tục có thể cho thấy hộp sạc không nhận diện được một hoặc cả hai chiếc AirPod. Trong trường hợp này, người dùng không nên quá lo lắng bởi điều đó không có nghĩa tai nghe sắp hỏng, thay vào đó chỉ cần bảo trì một chút là có thể giúp chúng hoạt động trở lại.

Lý do đèn hộp sạc AirPods phát màu xanh

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến đèn xanh nhấp nháy là do các điểm tiếp xúc sạc bị bẩn. Hộp đựng AirPods sử dụng các đầu nối từ tính để giữ tai nghe cố định trong khi sạc, và theo thời gian, bụi bẩn, dầu da và ráy tai có thể tích tụ.

Đèn xanh lá cây trên hộp đựng AirPods có thể báo hiệu một số vấn đề ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CASELY

Để khắc phục, hãy dùng một miếng vải mềm, không xơ để lau sạch bề mặt, sau đó thấm một miếng bông gòn vào cồn isopropyl và lau sạch phần cặn bẩn còn lại. Sau đó để khô trong 1 hoặc 2 phút rồi lắp lại AirPods nhằm kiểm tra xem đèn xanh có còn nhấp nháy hay không.

Bên cạnh đó, đèn xanh nhấp nháy cũng có thể do sự cố kết nối giữa hai tai nghe hoặc giữa tai nghe và hộp đựng. Để thiết lập lại AirPods, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Đặt AirPods vào hộp sạc và đóng nắp trong khoảng 30 giây. Mở ứng dụng cài đặt trên iPhone, chọn Bluetooth, tìm tên AirPods và chạm vào biểu tượng "i" bên cạnh. Nếu AirPods xuất hiện trong danh sách, chọn "Quên thiết bị này" và mở nắp hộp sạc. Nhấn giữ nút cài đặt ở mặt sau hộp AirPods khoảng 15 giây cho đến khi đèn báo trạng thái nhấp nháy màu hổ phách rồi chuyển sang màu trắng. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập lại.

Trong trường hợp sở hữu AirPods Pro 3 hoặc AirPods 4, thay vì nút cài đặt sẽ có một nút ẩn bên trong hộp đựng. Thực hiện các bước 1 - 3, sau đó chạm hai lần vào mặt trước hộp đựng khi đèn báo trạng thái sáng. Tiếp tục chạm 2 lần khi đèn chuyển sang màu trắng và khi đèn bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn. Khi đèn chuyển sang màu hổ phách rồi màu trắng, người dùng có thể hoàn tất việc thiết lập lại.

Giá hơn 12 triệu đồng, tai nghe Airpods Max của Apple có gì hay?

Ngoài ra, phiên bản firmware lỗi thời cũng có thể gây ra sự cố kết nối. AirPods được thiết kế để tự động cập nhật khi kết nối với iPhone hoặc iPad. Để kiểm tra, vào Cài đặt > Bluetooth, chạm vào biểu tượng "i" bên cạnh tên AirPods. Nếu phiên bản firmware không khớp với phiên bản mới nhất, hãy đặt cả hai tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp và kết nối với nguồn điện. Sau khi ghép nối với thiết bị iOS có kết nối internet, tai nghe sẽ tự động cập nhật.

Nên sửa hay thay mới AirPods?

Khi các biện pháp trên đã hoàn tất mà đèn xanh lá vẫn nhấp nháy, có thể một trong hai tai nghe đã bị hỏng. Lúc này, người dùng có thể sửa chữa hoặc thay thế theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất hoặc mở rộng theo AppleCare+. Nếu hết thời hạn bảo hành, người dùng vẫn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để yêu cầu thay thế tai nghe mới.

Tuy nhiên, nếu không may gặp phải trường hợp này, người dùng nên cân nhắc mua một cặp tai nghe mới bởi chi phí mua mới có thể không đắt hơn là bao nhiêu. Ví dụ, khảo sát thị trường Việt Nam cho thấy, giá AirPods 4 mới vào khoảng 3,5 triệu đồng, trong khi phí thay một bên tai nghe cùng loại từ cùng một hệ thống bán lẻ đã hơn 2 triệu đồng, đó là chưa kể các đợt ưu đãi giảm giá.