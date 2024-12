Đèo An Khê đã thông tuyến

Chiều 12.12, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, khoảng gần 17 giờ cùng ngày, vị trí xảy ra sạt lở trên QL19, thuộc xã Tây Giang, H.Tây Sơn (Bình Định) đã được khắc phục xong, các phương tiện được lưu thông qua đèo An Khê.

Do sạt lở, các phương tiện lưu thông trên đèo An Khê bị ách tắc ẢNH: H.P

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, sau khi khắc phục xong sự cố để thông tuyến, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định và Gia Lai cùng lực lượng của Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án nâng cấp QL19) và nhà thầu thi công khẩn trương hướng dẫn, điều tiết giao thông qua lại khu vực, tránh tình trạng các phương tiện chen lấn nhau, để sớm giải phóng ùn tắc.

Ban Quản lý dự án 2 cho biết, sau khi thông tuyến để đảm bảo lưu thông qua đèo An Khê thông suốt, đơn vị sẽ giải phóng khối lượng đất đá còn lại, gia cố ta luy dương ở khu vực sạt lở và một số vị trí khác để đảm bảo an toàn, tránh sự cố tương tự.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ sáng sớm ngày 12.12, tình trạng sạt lở trên QL19 gây ách tắc giao thông, đoạn qua đèo An Khê. Nguyên nhân do đơn vị thi công đang đào điểm giao cắt cuối cùng trong tất cả các giao cắt tại gói thi công đèo An Khê, gặp mưa lớn nên đất, đá đổ xuống khu vực đường vừa thi công.

Đơn vị thi công xử lý sạt lở trên đèo An Khê ẢNH: CTV

Đơn vị thi công đã triển khai các mũi xử lý sự cố với hơn 40 người cùng 6 máy đào, 4 ô tô vận chuyển, 2 xe lu để xúc, san ủi đất, giải tỏa lòng đường.