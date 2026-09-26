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    Đèo Mimosa xuất hiện vết nứt dài 50 mét, nguy cơ sụt lún taluy âm
    VideoThời sự

    Đèo Mimosa xuất hiện vết nứt dài 50 mét, nguy cơ sụt lún taluy âm

    Trường Nguyên
    Trường Nguyên
    Sau khi đèo Mimosa xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 50 m tại đoạn Km 227+100, lực lượng chức năng gấp rút triển khai phương án phân luồng, mở rộng thêm đường tạm cho xe lưu thông.

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