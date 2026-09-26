Đèo Mimosa xuất hiện vết nứt dài 50 mét, nguy cơ sụt lún taluy âm

Sau khi đèo Mimosa xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 50 m tại đoạn Km 227+100, lực lượng chức năng gấp rút triển khai phương án phân luồng, mở rộng thêm đường tạm cho xe lưu thông.