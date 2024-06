Dẹp loạn khám chữa bệnh trá hình

Liên tục tai biến thẩm mỹ chết người

Từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn TP.HCM có ít nhất 3 vụ tai biến trong phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) dẫn đến chết người. Ngoài ra còn một số tai biến khác ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người dân.

Trường hợp thứ nhất, ngày 13.3, nữ bệnh nhân (BN) N.T.T.L (70 tuổi) đến Bệnh viện (BV) thẩm mỹ JK Nhật Hàn (Q.1, TP.HCM) để PTTM căng da mặt cổ, phẫu thuật thừa da mi dưới. Cùng ngày, BN rơi vào lơ mơ, kích thích, tim rời rạc nghi ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ và được hồi sức tích cực. Do quá khả năng điều trị, BV này đã chuyển BN đến BV Quân y 175 nhưng BN đã tử vong do tình trạng nặng.

Trường hợp thứ hai, ngày 27.3, nữ Việt kiều Mỹ 64 tuổi đến BV Tân Hưng (Q.7) để PTTM hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay; tái tạo thành bụng phức tạp; cấy mỡ vùng mông; cắt da thừa mí mắt; thay túi độn ngực 2 bên. Sau 3 ngày hậu phẫu, BN đột ngột than chóng mặt, tay chân đổ mồ hôi, khó thở. Dù được hồi sức tích cực nhưng BN rơi vào hôn mê, thở máy… BN được chuyển đến BV Quân y 175 với chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối. BN được hồi sức tích cực như ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy… Đến ngày 3.5 (tức sau 34 ngày nhập viện), BN tử vong.

Mới nhất ngày 4.6, nữ bệnh nhân N.T.T.H (33 tuổi, ở Tây Ninh) đến Thẩm mỹ viện TIH (86 - 88 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1) để PTTM nâng mũi. Sau 5 phút tiêm thuốc tê ở vành tai thì bệnh nhân than nhìn mờ, đắng miệng, tê quanh miệng. Thẩm mỹ viện TIH xử trí bằng thuốc chống rối loạn lo âu và thuốc vận mạch. BN được hồi sức và chuyển đến BV Nhân dân 115. BN được chạy ECMO nhưng tử vong vào tối cùng ngày. Vụ việc đã được Sở Y tế chuyển cơ quan công an điều tra.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ những ca tai biến do PTTM gây ra. Trường hợp có đủ chứng cứ về các sai phạm tại phòng khám dẫn đến sự cố y khoa nghiêm trọng, Thanh tra Sở Y tế sẽ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền.