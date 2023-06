Dẹp nạn công khai quảng cáo cờ bạc

Mặc dù bị cấm quảng cáo dưới bất cứ hình thức nào nhưng nội dung quảng cáo các trò chơi mang tính chất cờ bạc, trang web cá cược quốc tế lại xuất hiện công khai ngoài trời, trên đường phố tại TP.HCM.



Hình thức quảng cáo này thậm chí còn đang biến tướng. Mới đây, chỉ trong một đêm, hàng loạt ghế đá ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) bị xịt sơn, vẽ quảng cáo trang web cá độ. Công an P.Long Thạnh Mỹ đang phối hợp Công an TP.Thủ Đức trích xuất camera an ninh truy tìm hai người xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc vào khuya 26.6.

Lực lượng chức năng tại TP.HCM phối hợp xóa, bóc gỡ các quảng cáo cờ bạc, cho vay tại các khu dân cư Duy Khánh

Trước đó, PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng nhiều ghế đá quanh Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM bị phun sơn quảng cáo cho một số trang web cá độ, cờ bạc, làm ảnh hưởng đến môi trường học tập của sinh viên.

Nghiêm trọng hơn, hồi tháng 4, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) cảnh báo hiện tượng một số trang web có tên miền "gov.vn" của cơ quan nhà nước bị cài link ẩn, chuyển hướng tới các trang cá độ, đánh bạc, quảng cáo cờ bạc.

Trích xuất camera, truy tìm người xịt sơn quảng cáo web cờ bạc lên ghế đá

Đừng để nhờn luật

Rất ngạc nhiên trước thông tin một công ty ngang nhiên đặt biển quảng cáo trang web cá cược ngay mặt tiền QL13 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), bạn đọc (BĐ) Trịnh Cường đặt vấn đề về thái độ xem thường pháp luật, vì pháp luật VN quy định các hoạt động đánh bạc, gá bạc, bao gồm nội dung quảng cáo, đều bị cấm dưới mọi hình thức. BĐ Trịnh Cường nêu: "Đừng nói là họ không biết. Họ biết mà vẫn xem thường, vẫn liều lĩnh quảng cáo cờ bạc công khai như vậy. Hay là đã có nhắc nhở, đã phạt nhưng chưa đủ răn đe? Đừng để họ nhờn luật. Cứ phải kịp thời, cương quyết, nghiêm khắc xử lý theo đúng các quy định".

VN cấm cờ bạc dưới mọi hình thức mà vẫn tồn tại nhiều trang web cờ bạc trên mạng, cần xử lý hết. hieu pham Chẳng lẽ lại bó tay? Phải có biện pháp, giải pháp đồng bộ trách nhiệm tập thể cá nhân của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước. Các chính quyền cơ sở cũng phải vào cuộc quyết liệt quyết tâm xử lý tận gốc vấn đề này. Chứ không phải là làm theo kiểu phong trào, hình thức, bắt cóc bỏ đĩa rồi đâu lại vào đấy. mtrangg777

Đề cập đến hướng xử lý, BĐ 2lua đề nghị "phạt nặng, rút giấy phép kinh doanh đối với cơ sở in, cắt, dán, thi công biển quảng cáo tiếp tay cờ bạc". Tuy nhiên, cũng có BĐ cho rằng chỉ quy trách nhiệm cho cơ sở in ấn, thi công thì chưa xử lý được triệt để nạn công khai quảng cáo cờ bạc. BĐ Thanh Tân Trịnh nêu ý kiến: "Người dân mở cơ sở in ấn, hay thi công là hoạt động kinh doanh hợp pháp, nhiều khi khó từ chối khách hàng. Nếu xử phạt, nên xử nặng người đi in thì đúng đắn hơn".

Tranh luận lại, BĐ Tuấn Khải cho rằng bản thân các cơ sở thi công, in ấn biển quảng cáo, cũng như các chủ hộ có mặt bằng được thuê đặt quảng cáo, cũng cần có kiến thức pháp luật cơ bản để tránh đưa mình vào những rắc rối đáng tiếc.

Trần tình của người dán tờ rơi hút hầm cầu: ‘Vì hoàn cảnh khó khăn’

Nhờ tai mắt người dân

Điểm a khoản 2 điều 33 Nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ quy định về mức tiền phạt đối với hoạt động quảng cáo dịch vụ cấm kinh doanh là từ 70 - 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều BĐ cho rằng các công ty, cá nhân công khai quảng cáo cờ bạc đã có dấu hiệu xem thường pháp luật, nếu chỉ xử phạt hành chính thì chưa đủ sức răn đe. "Mức phạt 70 - 100 triệu đồng là thấp với các hình thức vi phạm quảng cáo cờ bạc cá độ bóng đá như thế này", BĐ Dungsaigon nhận xét.

Mặt khác, trong vụ việc phát hiện biển quảng cáo trang web cá cược đặt trên QL13, phản ánh của người dân đã giúp UBND P.Hiệp Bình Phước kiểm tra, xử lý, xử phạt công ty vi phạm.

Trước câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm cho nạn công khai quảng cáo cờ bạc, BĐ Minh Nghĩa góp ý: "Nếu đặt vấn đề trách nhiệm, tôi nghĩ trước tiên là các cơ quan quản lý lĩnh vực này. Bảng quảng cáo giữa đường phố to đùng chứ có phải nhỏ đâu. Xử lý sau khi sự việc xảy ra rồi thì chỉ là hạ sách. Cũng phải nhắc đến các "tai mắt" cần phải có của cơ quan quản lý ngay tại các tổ dân phố, các phường".