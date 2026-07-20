Deschamps lần đầu tiết lộ lý do từ chức đội tuyển Pháp, vì 'bầu không khí ngột ngạt'

HLV Deschamps cùng các cầu thủ đội tuyển Pháp sau thất bại trong trận tranh HCĐ World Cup 2026 ảnh: reuters

HLV Deschamps chủ động từ chức từ trước World Cup 2026

Đội tuyển Pháp đã bước vào vòng bán kết với tham vọng trở thành đội bóng thứ 3 sau Brazil và Đức đá 3 trận chung kết liên tiếp, nhưng đã thua Tây Ban Nha 0-2, sau đó để Anh dẫn đến 4-0 trong hiệp 1 trước khi thua chung cuộc 4-6 ở trận tranh HCĐ.

Trận thua Anh cũng chính thức khép lại 14 năm HLV Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp, có đủ chức vô địch World Cup lẫn EURO, dù phản ứng của một số cầu thủ trong trận tranh HCĐ World Cup 2026 bị truyền thông Pháp và cả tiền vệ Rabiot đánh giá là "không thể chấp nhận được".

Ngay sau thất bại trong trận tranh HCĐ, HLV Deschamps đã tỏ ra giận dữ trước lối chơi thiếu lửa của các học trò - truyền thông Pháp đặc biệt nhắc 4 vị trí bị ông thay ra đầu hiệp 2. Dù đội tuyển Pháp đã thức tỉnh trong hiệp 2 và ghi 4 bàn nhưng thua chung cuộc 4-6.

HLV Deschamps và tiền vệ Rabiot, người đã thẳng thắn chỉ trích thái độ của một số đồng đội ảnh: reuters

Đến trước trận chung kết World Cup 2026, cựu đội trưởng đội tuyển Pháp mới lần đầu hé lộ lý do mình quyết định kết thúc 14 năm dẫn dắt Les Bleus, với thời điểm chính thức công bố vào năm ngoái rằng mình sẽ rời ghế sau World Cup 2026.

Chiến lược gia nằm trong số ít huyền thoại từng vô địch World Cup trong tư cách cầu thủ lẫn HLV chia sẻ trên M6: "Tôi quyết định rằng chuyện này phải chấm dứt. Và nếu tôi đưa ra quyết định đó, không phải vì lợi ích cá nhân của tôi.

Tôi nói thật lòng, tôi đưa ra quyết định đó là vì lợi ích của đội tuyển Pháp. Bởi vì bầu không khí xung quanh tôi đã trở nên quá ngột ngạt. Đội tuyển quốc gia Pháp không đáng phải chịu đựng điều đó".

HLV Deschamps lạc lõng giữa lòng đội tuyển Pháp? ảnh: reuters

HLV Deschamps đã xây dựng chu kỳ nhiều vinh quang với đội tuyển Pháp, nhưng vẫn có lúc bị chỉ trích vì ưu tiên sự cân bằng, kỷ luật và hiệu quả hơn là sự hào nhoáng, ngay cả khi Les Bleus sở hữu một số cầu thủ tấn công tài năng nhất thế giới .

"Kể từ khi thông báo được đưa ra, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều đối với đội tuyển Pháp", HLV Deschamps lần đầu nhắc lý do từ chức đội tuyển Pháp.

Deschamps chính thức nắm đội tuyển Pháp từ năm 2012. Ông đã đeo băng đội trưởng đội tuyển Pháp đăng quang vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, trước khi dẫn dắt Les Bleus và giúp nước Pháp có chức vô địch World Cup thứ 2 năm 2018.