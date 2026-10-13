Destino Centro tạo dư địa tài chính với chính sách thanh toán chỉ 15% đến khi nhận nhà

Phối cảnh dự án Destino Centro NGUỒN: SEA HOLDINGS

Chủ động dòng tiền với 15% vốn tự có

Đến khi nhận nhà, khách hàng chỉ cần đóng 15% vốn tự có. Đây là một trong những chính sách nổi bật đang được áp dụng cho sản phẩm Eleva tại dự án Destino Centro. Đi cùng phương án này, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc tối đa 24 tháng và miễn phí phạt trả nợ trước hạn theo chính sách của dự án.

Thay vì phải tập trung nguồn vốn lớn ngay từ đầu, chính sách mở thêm khoảng linh hoạt để khách hàng cân đối tài chính trong thời gian chờ nhận nhà. Phần nguồn lực còn lại có thể tiếp tục phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư, tích lũy hoặc những kế hoạch khác của gia đình.

Đây cũng là lợi thế đối với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên nhưng vẫn muốn duy trì sự chủ động về dòng tiền. Trong khoảng thời gian được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc, người mua có thêm điều kiện chuẩn bị nguồn tài chính cho thời điểm nhận nhà mà chưa phải đồng thời chịu chi phí lãi vay.

Bên cạnh phương án 15%, Destino Centro còn mang đến lựa chọn thanh toán giãn theo tiến độ. Theo đó, khách hàng thanh toán 34% giá trị căn hộ đến thời điểm nhận nhà, với các khoản thanh toán được chia theo từng giai đoạn.

Các phương án khác nhau về cách phân bổ dòng tiền nhưng cùng hướng đến việc tạo thêm lựa chọn tài chính cho khách hàng. Người mua có thể cân nhắc phương án phù hợp với nguồn lực hiện có, nhu cầu an cư hoặc kế hoạch tích lũy tài sản trong dài hạn.

Gia tăng giá trị sở hữu

Nếu chính sách tài chính tạo điều kiện thuận lợi ở thời điểm lựa chọn căn hộ, tiến độ xây dựng là yếu tố tiếp nối niềm tin trong hành trình sở hữu. Tại Destino Centro, diện mạo dự án đang ngày càng rõ nét khi nhiều hạng mục bước vào những giai đoạn thi công quan trọng.

Đến giữa tháng 9.2026, đã có 3 trên tổng số 5 tháp tại Destino Centro cất nóc. Các hạng mục xây dựng, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện đang được triển khai đồng thời. Theo kế hoạch, tháp T1B dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026, đưa Destino Centro đến gần hơn thời điểm hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên.

Với người mua để ở, tiến độ hiện hữu giúp kế hoạch an cư trở nên rõ ràng hơn khi thời điểm nhận nhà đang đến gần. Khách hàng có thể chủ động chuẩn bị tài chính, nội thất và kế hoạch chuyển vào sinh sống. Trong khi đó, với người mua hướng đến tích lũy tài sản, việc căn hộ dần thành hình cũng giúp giá trị sở hữu được hiện hữu hóa theo tiến độ thực tế của dự án.

Song song với tiến độ của Destino Centro, sự phát triển của hạ tầng khu tây TP.HCM cũng đang tạo thêm nền tảng cho quá trình đô thị hóa và gia tăng khả năng kết nối khu vực. Quốc lộ 1A được đầu tư mở rộng, góp phần nâng cao năng lực giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Với sự cộng hưởng giữa hạ tầng, tiến độ và chính sách tài chính, Destino Centro đang từng bước hoàn thiện những điều kiện để khách hàng chủ động hơn trên hành trình sở hữu, hướng đến mục tiêu kép an cư hôm nay và tích lũy giá trị cho tương lai.