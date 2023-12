Detroit Pistons lập kỷ lục buồn tại NBA với 27 trận thua liên tiếp

Dù Detroit Pistons đã chơi một trong những trận đấu được xem là hay nhất của mình trong thời gian qua, nhưng đội bóng của ngôi sao Cade Cunningham vẫn thất bại với tỷ số 112-118 trước Brooklyn Nets và chấp nhận nối dài mạch thua của họ lên thành 27 trận. Đây là kỷ lục buồn khi họ là đội sở hữu chuỗi trận thua dài nhất trong một mùa giải NBA.

Nỗi thất vọng của đội bóng Detroit Pistons REUTERS

Hiện Detroit Pistons chỉ còn kém mạch thua dài nhất trong lịch sử bóng rổ chuyên nghiệp khu vực Bắc Mỹ đúng 1 trận (28 trận của Philadelphia 76ers kéo dài từ cuối mùa 2014 - 2015 sang đầu mùa 2015 - 2016). Ở trận đấu tiếp theo, Detroit Pistons phải đối đầu với Boston Celtics, đội bóng có phong độ rất cao và đang đứng đầu toàn NBA ở thời điểm này. Nhiều khả năng họ sẽ san bằng kỷ lục buồn của Philadelphia 76ers.

Đây đã là năm thứ 4 trong quá trình tái xây dựng đội hình của Detroit Pistons dưới thời của HLV đắt giá Monty Williams (Coach of The Year 2021). Tuy nhiên, kết quả khả quan vẫn chưa đến và Detroit Pistons thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi so với mùa trước. Sau 2 chiến thắng trong 3 trận đầu, Cade Cunningham và các đồng đội đã tụt dốc không phanh với 27 trận thua liên tiếp.

Detroit Pistons (áo đen) trong trận thua thứ 27 liên tiếp REUTERS

Huấn luyện viên Monty Williams phát biểu: “Khi nhìn vào các kỷ lục buồn, bạn nghĩ đến các huấn luyện viên, nhưng tôi chắc chắn rằng các cầu thủ không muốn điều đó gắn liền với tên trên áo đấu. Có lẽ điều đó khiến tôi khó chịu hơn bất kỳ ai. Các cầu thủ đang chơi hết mình. Tôi đang muốn tất cả các cầu thủ không quá nặng nề với tình trạng hiện tại".