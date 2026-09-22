DFLZM và các đối tác Việt Nam xây dựng nhà máy CKD tại CAEXPO

Ngày 18.9, tại triển lãm, DFLZM ký thỏa thuận với Vĩnh Phát và Hải Âu xây dựng nhà máy lắp ráp xe thương mại CKD (Xe nhập khẩu dạng rời) tại Việt Nam - nhà máy CKD đầu tiên của CHENGLONG tại ASEAN, đánh dấu bước chuyển từ nhập khẩu CBU sang sản xuất nội địa hóa và thúc đẩy hợp tác công nghiệp Trung Quốc - Việt Nam.

Sau hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, DFLZM đã xây dựng hệ sinh thái với CHENGLONG chiếm thị phần lớn trong phân khúc xe tải đường bộ, xuất khẩu hơn 9.000 xe/năm và sở hữu hơn 30 đại lý 4S/3S trên toàn quốc - dự kiến tăng lên 50 vào cuối 2026. Đây là nền tảng để DFLZM mở rộng sang hợp tác CKD.

Trong chuyến thăm trở về, các đối tác Việt Nam đã tham quan nhà máy thông minh sản xuất xe thương mại của DFLZM, trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất xe tải CHENGLONG, đồng thời trải nghiệm sức hấp dẫn kép của "Liễu Châu công nghiệp" và "Liễu Châu quyến rũ". Không chỉ là một chuyến tham quan nhà máy, đây còn là sự khẳng định về niềm tin - tận mắt chứng kiến hệ thống sản xuất tạo nên chất lượng của CHENGLONG, thúc đẩy việc triển khai và nội địa hóa CKD. Từ "trở về" đến "xây dựng một mái nhà mới", DFLZM và các đối tác Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác ô tô song phương sang một giai đoạn mới.

Nhà máy CKD dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 4.2027, công suất 1.000 xe/năm. DFLZM cung cấp công nghệ và quy trình ráp, Vĩnh Phát phụ trách sản xuất, Hải Âu phát triển thị trường và dịch vụ. Dự án đưa xe tải nhẹ CHENGLONG thông qua phương thức CKD, mở rộng nguồn cung trên thị trường xe tải nhẹ của Việt Nam, góp phần giảm chi phí, phát triển linh kiện nội địa và tạo việc làm tại địa phương.