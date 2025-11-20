D&G Golf Group hợp tác với Novagroup phát triển sân Park Golf tại Novaworld Phan Thiet

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái Golf - Giải trí - Du lịch theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Công ty TNHH D&G Golf Group VN và Công ty Cổ phần NovaGroup chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác Ảnh: NovaGroup

Trải nghiệm "golf cho mọi người"

Dự án park golf kỳ vọng sẽ bổ sung một trải nghiệm thể thao mới mẻ, phù hợp với mọi lứa tuổi, đang tạo nên "cơn bùng nổ" tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Park golf là một môn thể thao đơn giản giống golf, chơi trong công viên hoặc trên sân nhỏ. Người chơi dùng một cây gậy và một quả bóng lớn để đánh bóng vào lỗ với số gậy ít nhất. Nhờ đặc thù dễ chơi, dễ làm quen, park golf được xem là "golf cho mọi người", đặc biệt phù hợp với người mới tiếp cận golf, trẻ em, gia đình và người lớn tuổi.

Park golf đang tạo nên "cơn bùng nổ" tại Hàn Quốc và Nhật Bản Ảnh: NovaGroup

Theo thỏa thuận hợp tác, D&G Golf Group sẽ triển khai xây dựng sân Park Golf tại NovaWorld Phan Thiet và đồng hành cùng NovaGroup trong việc phát triển, vận hành và mở rộng hệ sinh thái thể thao - nghỉ dưỡng tại NovaWorld. Với mạng lưới golfer rộng khắp châu Á cùng hệ thống mô phỏng Golf Indoor GTR tiêu chuẩn Hàn Quốc, D&G kỳ vọng mang đến nguồn khách chất lượng cho NovaWorld Phan Thiet đồng thời tạo cú hích cho thị trường golf trong nhà tại Việt Nam. Về phía NovaGroup, tập đoàn cam kết phát triển hạ tầng, hỗ trợ vận hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tối ưu hiệu quả triển khai dự án tại NovaWorld Phan Thiet.

Hai bên thống nhất xây dựng mô hình hợp tác minh bạch - bền vững - dài hạn, đảm bảo quyền lợi và hiệu quả cho cả hai phía, đồng thời tạo nên một hệ sinh thái golf - giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại NovaWorld Phan Thiet.

Park golf làm tăng thêm trải nghiệm du lịch tại NovaWorld Phan Thiet

Với vị thế là siêu thành phố biển, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô khoảng 1.000 ha, NovaWorld Phan Thiet đang dần hình thành hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tổ hợp thể thao, công viên giải trí, ẩm thực, mua sắm và nhiều hoạt động văn hóa - giải trí biển.

Việc bổ sung sân park golf cùng hệ thống golf Indoor GTR giúp hoàn thiện bức tranh sản phẩm dành riêng cho cộng đồng yêu golf. Tại NovaWorld Phan Thiet, du khách và golfer có thể: Trải nghiệm sân golf chuẩn quốc tế cho thi đấu và chinh phục thành tích; luyện tập kỹ năng, duy trì cảm giác gậy với mô hình screen golf trong nhà; Làm quen với golf hoặc vui chơi nhẹ nhàng cùng gia đình, trẻ em, người lớn tuổi tại khu park golf ngoài trời.

Các học viện golf, huấn luyện viên và câu lạc bộ golf cũng có thêm một "bộ công cụ" linh hoạt để thiết kế chương trình luyện tập cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau trong thời gian lưu trú. Nhờ đó, NovaWorld Phan Thiet được định vị trở thành điểm đến "golf all in one" - nơi hội tụ đầy đủ không gian luyện tập - thi đấu - nghỉ dưỡng - giải trí dành cho người yêu golf.

NovaWorld Phan Thiet Golf Club là cụm sân gôn 36 hố được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman, mang đến khung cảnh đại dương tuyệt đẹp cùng những trải nghiệm golf phong phú Ảnh: NovaGroup

D&G Golf Group và NovaGroup tin rằng sự kết hợp giữa nguồn lực, kinh nghiệm cùng hệ sinh thái khách hàng của mỗi bên sẽ tạo nên mô hình park golf mang tính đột phá, một trong những dự án park golf được triển khai bài bản tại Việt Nam. Lễ ký kết MOU là minh chứng cho định hướng chiến lược trong việc đưa bộ môn park golf đến với thị trường Việt Nam một cách chuyên nghiệp, quy mô và bền vững.

Dự án park golf tại NovaWorld Phan Thiet được đánh giá sẽ tạo ra nhiều giá trị thiết thực như thúc đẩy hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao tại Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), gia tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường giải trí, thể thao lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Sự hợp tác này hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển du lịch thể thao của Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kinh tế - văn hóa - xã hội cho cộng đồng địa phương.

Phát biểu của đại diện D&G Golf Group, Chủ tịch D&G Golf, ông Kim Dong Hwan, chia sẻ: "Sự hợp tác với NovaGroup đánh dấu bước tiến quan trọng đầu tiên của ngành Park Golf tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp sức mạnh giữa hai bên - từ hạ tầng, công nghệ đến mạng lưới khách hàng - sẽ tạo nên một không gian thể thao - giải trí hoàn toàn mới, nơi Park Golf, PGA và golf trong nhà cùng tồn tại trong một hệ sinh thái hiện đại".