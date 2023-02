>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

ĐH Cần Thơ đã có chiến thắng đậm đà 6 - 1 trước ĐH FPT Cần Thơ ở lượt đấu đầu tiên MINH TÂN

Ở lượt trận đầu tiên, ĐH An Giang đã có trận đấu căng thẳng với ĐH Trà Vinh. Trong 80 phút thi đấu, cả hai đội đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Đáng tiếc là khi trận đấu bước qua những giây cuối cùng phút bù giờ thứ 2, ĐH An Giang đã bất ngờ bị thủng lưới sau pha làm bàn có phần may mắn của ĐH Trà Vinh. Bóng đi không căng nhưng đã lọt qua nách của thủ môn ĐH An Giang.

ĐH An Giang (áo trắng) rất cần một chiến thắng sau khi đã thất bại đáng tiếc trước ĐH Trà Vinh DUY TÂN

Chịu thất bại rất đáng tiếc trong trận mở màn nên ĐH An Giang rất cần một chiến thắng trước ĐH Cần Thơ để nuôi hy vọng vào vòng trong. Ở lượt đấu cuối cùng, đối thủ của ĐH An Giang là ĐH FPT Cần Thơ được xem là dễ thở hơn so với 2 đối thủ đầu tiên.

Phía ĐH Cần Thơ, thầy trò HLV Châu Đức Thành đã thể hiện sức mạnh lấn lướt khi có chiến thắng đậm đà 6-1 trước ĐH FPT Cần Thơ ở lượt trận đầu tiên vòng loại khu vực Tây Nam bộ. Qua đó đã tạm vươn lên vị trí nhất bảng với 3 điểm bằng với ĐH Trà Vinh như hơn hiệu số bàn thắng.

ĐH Cần Thơ (áo vàng) tỏ ra vượt trội so với ĐH FPT Cần Thơ trong trận đấu trước MINH TÂN

ĐH Cần Thơ tỏ ra quá mạnh trước đối thủ cùng thành phố nhưng trong trận chiều nay, đội khách ĐH An Giang sẽ là một thử thách khác. Nhưng lợi thế của ĐH Cần Thơ là chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn bạn sinh viên cùng trường.

Lợi thế của ĐH Cần Thơ là sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà DUY TÂN

Rất đông sinh viên ĐH Cần Thơ đã đến sân vận động Cần Thơ để cổ vũ cho đội nhà DUY TÂN

Một chiến thắng nhiều khả năng sẽ giúp ĐH Cần Thơ củng cố được ngôi đầu bảng nếu ở trận đấu sớm hơn ĐH Trà Vinh không thể thắng đậm ĐH FPT Cần Thơ.