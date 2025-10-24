ĐH Bách khoa Hà Nội đưa điểm tư duy TSA vào xét tuyển tài năng

Hôm nay 24.10, ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Với nhóm phương thức xét tuyển tài năng, nhà trường đã đưa thêm yếu tố điểm tư duy TSA để xét hồ sơ cho thí sinh hệ chuyên.



Cấu trúc điểm hồ sơ năng lực xét tuyển tài năng dành cho thí sinh hệ chuyên có điểm tư duy TSA ẢNH: HUST

Như vậy, học sinh chuyên nếu dự kỳ thi đánh giá tư duy TSA do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh.

3 nhóm phương thức tuyển sinh mà ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ sử dụng để tuyển sinh ĐH 2026 gồm: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy TSA, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong đó, nhóm xét tuyển tài năng có 3 phương thức: xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Riêng phương thức xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội đưa thêm yếu tố điểm tư duy TSA. Đối tượng được nộp hồ sơ xét tuyển là học sinh hệ chuyên (gồm chuyên toán, lý, hóa, sinh, tin học, ngoại ngữ) có điểm thi đánh giá tư duy TSA các năm 2025 hoặc 2026.

Điểm hồ sơ năng lực của thí sinh (tối đa 100 điểm) gồm điểm tư duy, điểm thành tích, điểm thưởng. Trong đó, điểm tư duy được tính theo công thức TSA x 40/60 (tối đa 40 điểm). Điểm thành tích (tối đa 50 điểm) được tính dựa trên tổng điểm các thành tích hợp lệ mà thí sinh đạt được và kê khai trên hệ thống.

Điểm thưởng (tối đa 10 điểm) được tính cho các thành tích khác về học tập, nghiên cứu khoa học chưa được tính trong điểm thành tích; chứng chỉ ngoại ngữ; các giải thưởng về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (các giải thưởng về văn - thể - mỹ); các khen thưởng về hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng do thí sinh kê khai hợp lệ trên hệ thống.

Được biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến là 9.880 sinh viên.

Xem đầy đủ thông báo dự kiến phương án tuyển sinh ĐH chính quy 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội ở đây.