* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cả 2 đội đều có chiến thắng ngày ra quân hôm 19.2, với ĐH Quốc tế Hồng Bàng thắng ĐH Hùng Vương tới 7-1, còn ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thắng ĐH Quốc tế Sài Gòn 2-0.



Vì thế, đội nào thắng trong trận đấu then chốt của bảng C sẽ có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng vào vòng play-off. Ở lượt cuối, đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng gặp ĐH Quốc tế Sài Gòn lúc 9 giờ và ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) gặp ĐH Hùng Vương lúc 14 giờ đều cùng ngày 26.2.

Đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng (trái) có truyền thống và nằm tốp đầu trong làng bóng đá sinh viên TP.HCM

Đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng được đánh giá cao hơn so với đội ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhưng HLV Võ Ngọc Sang nhận định: "Đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng luôn đặt mục tiêu chinh phục chiến thắng từng trận nên luôn tôn trọng đối thủ và giữ tinh thần chiến đấu cao nhất".

"Trận gặp ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được coi là trận đấu then chốt của bảng C, khi cả hai đều có 3 điểm và ai cũng muốn là đội sở hữu lợi thế để có mặt tại vòng play-off. Ở tất cả các lượt trận, chúng tôi luôn đặt mục tiêu chiến thắng, chính vì vậy việc tập trung, thi đấu hết 200% sức lực luôn được HLV và các cầu thủ đề cao trong trận đấu ngày 23.2", HLV Võ Ngọc Sang nói thêm.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sở hữu dàn cầu thủ đồng đều cả về mặt thể hình lẫn chuyên môn. Đội bóng của HLV Phạm Phước Trung đã thể hiện lối chơi bài bản, có mảng miếng rõ ràng trong tấn công ở trận thắng nhẹ nhàng ĐH Quốc tế Sài Gòn 2-0.

Đội ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH, phải) có lối chơi bài bản, mảng miếng rõ ràng

ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng là đội có sự tuyển chọn cầu thủ dự giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam rất khắt khe, với 500 cầu thủ, ban huấn luyện tiến hành sàng lọc trong vòng 2 tuần để chọn ra hơn 20 cầu thủ có chuyên môn tốt nhất tham gia dự giải.

Do đó, cuộc đối đầu giữa đội ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và ĐH Quốc tế Hồng Bàng hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn, khi không chỉ vì tính chất then chốt của trận đấu, mà còn là cuộc so tài đẳng cấp giữa 2 đội bóng thuộc hàng tốp đầu trong làng bóng đá sinh viên TP.HCM.