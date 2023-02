>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Dù không thể giành 3 điểm trọn vẹn trước ĐH Hàng Hải Việt Nam, nhưng ĐH Đại Nam đã để lại ấn tượng đẹp ở trận mở màn. Đội bóng của HLV Hán Ngọc Hà phải chơi thiếu người ở phút 34 sau thẻ đỏ của Bá Phương, nhưng đã giữ vững trận địa phòng ngự để bảo toàn mành lưới trong gần 50 phút sau đó. Thậm chí nếu tận dụng tốt hơn những tình huống rót bóng ra sau lưng hàng hậu vệ, ĐH Đại Nam đã đánh bại đại diện Hải Phòng.

Đội Trường ĐH Đại Nam (áo cam) luôn chơi với quyết tâm cao ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chiến dịch chinh phục ngôi vô địch của đội bóng Trường ĐH Đại Nam

Hàng thủ vững vàng, gắn kết và chơi đầy quyết tâm là ưu thế của ĐH Đại Nam. Đây là điểm tựa để đội bóng non trẻ, vốn chưa có nhiều thành tích ở sân chơi sinh viên có thể trụ vững ở những trận đấu khó và nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ.

Tuy nhiên, thử thách cho ĐH Đại Nam ở trận đấu lúc 13 giờ 30 chiều nay 22.2 sẽ lớn hơn nhiều, đó là ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm, có tiếng ở các giải đấu bóng đá học đường.

So với ĐH Hàng Hải Việt Nam, đội bóng mà ĐH Đại Nam cầm hòa ở trận trước, ĐH Sư TDTT Hà Nội sở hữu dàn cầu thủ đồng đều hơn về chuyên môn, cùng lối chơi đánh biên tốc độ. Do được nghỉ lượt trận mở màn, nên ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội còn trội hơn thể lực so với ĐH Đại Nam - đội phải cày ải trong thế thiếu người trước đó.

Đội Trường ĐH Đại Nam đã có 1 điểm ở trận ra quân ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chênh lệch về mặt thể lực có thể tác động đến cách nhập cuộc của 2 đội trong cuộc so tài hứa hẹn nóng bỏng chiều nay. ĐH Đại Nam nhiều khả năng sẽ đá chậm rãi, chắc chắn để bảo đảm an toàn cho cầu môn trước, rồi mới lựa thời điểm đối thủ đẩy cao đội hình để phản công. Dù vậy, HLV Hán Ngọc Hà cần thêm giải pháp ở những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cho học trò, vốn chưa được thực hiện tốt ở trận gặp ĐH Hàng Hải Việt Nam. Nếu không thể phản công hiệu quả, tuyến phòng ngự của ĐH Đại Nam khó đứng vững trước đội bóng tấn công nhuần nhuyễn và tốc độ như ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

Về phía ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, dù được đánh giá cao ở bảng B vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khu vực phía Bắc, nhưng đội bóng này cũng không thể chủ quan. Trận hòa không bàn thắng giữa ĐH Hàng Hải Việt Nam và ĐH Đại Nam trong ngày ra quân khiến bảng đấu này trở nên khó đoán, kịch tính hơn.

Nếu không chơi tập trung dẫn đến sẩy chân, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ gặp khó ở cuộc so tài hạ màn với ĐH Hàng hải Việt Nam. 3 điểm là mục tiêu của ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, còn với ĐH Đại Nam, HLV Hán Ngọc Hà cùng học trò sẽ nỗ lực giành ít nhất 1 điểm rồi chờ đợi trận hạ màn sẽ có kết quả phân thắng thua, qua đó chắc chắn giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng đấu.