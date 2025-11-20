ĐH Duy Tân bứt phá trên hành trình phát triển với xếp hạng 482 thế giới theo QS 2026

Hiện tại, ĐH Duy Tân được công nhận với vị thế nổi bật trên trường quốc tế, điều này được thể hiện rõ qua việc nhà trường xếp thứ 482 thế giới theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026.

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều ngành nghề

Đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, hội nhập toàn cầu, ĐH Duy Tân dành nhiều tâm sức để nâng cao chất lượng đào tạo. ĐH Duy Tân có hợp tác quốc tế trải dài từ Mỹ, Canada, Anh, Đức đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... để mang về các chương trình đào tạo tiên tiến và quốc tế, tạo cơ hội để sinh viên ra nước ngoài thực tập, làm việc.

ĐH Duy Tân hợp tác với các đại học, các doanh nghiệp lớn trên thế giới mang cơ hội học tập chất lượng nhất đến sinh viên

Tin tưởng vào hiệu quả trong hoạt động đào tạo của ĐH Duy Tân, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã kết nối cùng nhà trường nhằm nâng cao năng lực sinh viên. Đặc biệt, Samsung đã ký kết hợp tác, trực tiếp đặt Lab máy tính tại ĐH Duy Tân để triển khai đào tạo về Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), Dữ liệu lớn (Big Data)… góp sức phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam và thế giới.

Kiểm định chất lượng được Nhà trường chú tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Hiện tại, ĐH Duy Tân có 6 chương trình đạt chuẩn ABET (American Board of Engineering & Technology) gồm: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ/Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật mạng, Hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ/Kỹ thuật Điện - Điện tử, trở thành 1 trong 2 trường có số lượng chương trình đạt kiểm định ABET nhiều nhất tại Việt Nam và 2 chương trình đạt chứng nhận UNWTO.TedQual, đưa Duy Tân trở thành ĐH tiên phong của Việt Nam đạt kiểm định này gồm ngành Quản trị khách sạn quốc tế và ngành Quản trị nhà hàng quốc tế.

Cơ sở vật chất hiện đại và đồng bộ ở ĐH Duy Tân hỗ trợ tối đa cho tất cả ngành nghề đào tạo

Những năm qua, gần 95% sinh viên ĐH Duy Tân đã tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp nhờ vào nền tảng giáo dục vững chắc và khả năng tìm kiếm nghề nghiệp phù hợp. Đặc biệt hơn nữa, tất cả sinh viên tốt nghiệp các ngành Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Môi trường… từ ĐH Duy Tân đều được tuyển dụng trước hoặc ngay khi tốt nghiệp ra trường.

Dấu ấn trên hành trình vì cộng đồng

Song hành cùng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đang tạo nên những dấu ấn đầy khởi sắc. Môi trường nghiên cứu đầy sáng tạo của ĐH Duy Tân đã tạo điều kiện để các nhà khoa học nghiên cứu, có nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí chuyên ngành uy tín nhất hiện nay. ĐH Duy Tân có 2 nhà khoa học đang được các bảng xếp hạng thế giới ghi nhận với vị trí cao, cụ thể là TS. Trần Nguyễn Hải xếp vị trí 2.905 thế giới và TS. Hoàng Nhật Đức xếp vị trí 3.635 thế giới, theo Elsevier - Nhà Xuất bản khoa học và Công ty Phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới công bố ngày 19.9.2025.

Từ môi trường học thuật năng động và sáng tạo, thầy và trò ĐH Duy Tân đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, cho ra đời các sản phẩm có bằng độc quyền sáng chế, chứng nhận giải pháp hữu ích, đồng thời thiết kế, sản xuất và ứng dụng vào thực tiễn để phục vụ cộng đồng. Sau quá trình nghiên cứu và chế tạo, ĐH Duy Tân đã dành tặng 10 chiếc xe lăn điện đầu tiên cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tiếp tục dành tặng nhiều xe lăn điện cho các hoàn cảnh ở tỉnh, thành khác. Nhà trường cũng tặng "Cánh tay Robot" cho 2 em học sinh ở tỉnh Quảng Nam. Sản phẩm mới đây nhất là "Máy hỗ trợ kỹ năng hồi sinh tim phổi - eCPR" (đạt danh hiệu Sao khuê năm 2020, được cấp bằng sáng chế) do Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hóa (CVS), DTU nghiên cứu phát triển để củng cố và huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi cho mọi đối tượng, từ người già đến trẻ em đã được thương mại hóa.

Sinh viên Duy Tân chinh phục các giải thưởng lớn bằng sự toàn vẹn của tài năng

Trong suốt quá trình hoạt động, ĐH Duy Tân đã luôn đồng hành khích lệ các em học sinh vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong học tập với nhiều học bổng giá trị cao. Ngay đầu năm học 2025 - 2026, ĐH Duy Tân đã tặng suất học bổng toàn phần (miễn 100% học phí trong suốt 4 năm học) cho sinh viên Hà Bảo Châu (TP.Đà Nẵng) mồ côi cha mẹ khi còn học phổ thông, phải tự bươn chải để nuôi dưỡng ước mơ đến giảng đường và em Nguyễn Thị Minh Thùy bị khuyết tật do di chứng viêm não Nhật Bản. ĐH Duy Tân cũng đã trao Học bổng Toàn phần cho em Nguyễn Phương Thảo là con của chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Lữ đoàn 146 đồng thời tổ chức nhiều đợt đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ Lữ đoàn 146 đang làm nhiệm vụ ở Vùng 4 Hải quân vào dịp Tết Nguyên đán.

Mỗi sản phẩm do ĐH Duy Tân nghiên cứu và chế tạo đều hướng tới vì cộng đồng

31 năm qua là một hành trình đầy gian nan nhưng cũng ngập tràn niềm tự hào của tập thể ĐH Duy Tân trên con đường không ngừng nỗ lực khẳng định giá trị và chất lượng giáo dục. Trong suốt chặng đường ấy, từng thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên đã cùng nhau đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết, lòng yêu nghề cùng một tinh thần xuyên suốt mang đến thật nhiều giá trị cho cộng đồng, giúp sinh viên Duy Tân tự tin về năng lực để hội nhập toàn cầu.