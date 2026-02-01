ĐH Duy Tân đào tạo các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm và Kỹ thuật Y sinh

Điều dưỡng

Được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hợp tác quốc tế nhằm tạo ra nguồn nhân lực đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh dân số già hóa và khoa học công nghệ ngày một phát triển nhanh hơn. Sinh viên theo học tại đây không chỉ có cơ hội việc làm rộng mở sau tốt nghiệp mà còn có cơ hội thực tập, làm việc tại Nhật Bản với hỗ trợ chi phí lên đến 100%.

SV Điều dưỡng thực tập tại Nhật Bản với hỗ trợ sinh hoạt phí gần 14 triệu đồng/tháng

Chương trình "Internship Nhật Bản" do ĐH Duy Tân và Hiệp hội Hỗ trợ Internship Nhật Bản (JISA) phối hợp tổ chức sau 3 năm đã mang đến cơ hội thực tập có lương và làm việc chính thức tại Nhật Bản cho 82 sinh viên Duy Tân - một con số đáng ghi nhận thể hiện hiệu quả, uy tín và tính thiết thực của mô hình hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mà Nhà trường đang theo đuổi.

Toàn cảnh buổi phỏng vấn cho "Chương trình Internship Nhật Bản"

Trong số đó, có rất nhiều sinh viên theo học Điều dưỡng tại ĐH Duy Tân. Khi tham gia chương trình này, sinh sẽ có nhiều lợi ích như:

Được công nhận tối đa 16 tín chỉ thực hành khi thực tập đúng chuyên ngành

Được học tiếng Nhật miễn phí trước và sau khi xuất cảnh

Được hỗ trợ toàn bộ chi phí: hồ sơ, visa, vé máy bay khứ hồi, chỗ ở

Được hỗ trợ sinh hoạt phí từ 70.000 yen/tháng (~14 triệu đồng/tháng)

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật sau thực tập

Các bạn sinh viên DTU ngành Điều dưỡng khi phỏng vấn qua Nhật thực tập hay ở lại làm việc đều được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp như:

Trần Thị Thuỷ Tiên, Hồ Thị Hoàng Phúc, Trần Thị Như Quỳnh và Đoàn Triệu Mẫn đang thực tập tại Công ty Shinken

Lê Thị Thanh Thắm và Nguyễn Lê Diệu Khoa Điều dưỡng đang thực tập tại Công ty Ocean Care Work

Lương Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thu Thảo và Phạm Thị Thuý Quỳnh đang thực tập tại Tập đoàn Healthcare Accelerator

Nguyễn Đức Hoàn Mỹ và Nguyễn Nguyệt Trang đang làm việc tại Công ty Shinken

Các tập đoàn và doanh nghiệp như Hiệp hội Y tế Quốc tế Nhật Bản, Công ty cổ phần Suganuma Group, Công ty cổ phần Mother Brain, Công ty CP Route Inn Japan, Công ty CP Quốc tế ICO,… đến từ Nhật Bản và CHLB Đức liên tiếp đến ĐH Duy Tân để tư vấn, giới thiệu cơ hội việc làm cho các sinh viên đang theo học các ngành Điều dưỡng tại trường. Nhiều quốc gia khác cũng mong muốn tuyển dụng các điều dưỡng viên để làm việc ở nước sở tại khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao trong khi dân số đang một già đi.

Công ty CP Quốc tế ICO (CHLB Đức) đến tuyển dụng việc làm (ảnh trên) và sinh viên DTU qua Nhật Bản thực tập doanh nghiệp với hỗ trợ 100% chi phí

Riêng Tập đoàn Glome Management, Nhật Bản đã trực tiếp đến ĐH Duy Tân hợp tác và cung cấp các thiết bị y tế phục vụ học tập và nghiên cứu. Tập đoàn Glome Management đã trao tặng 2 phòng Thực hành Kỹ năng Điều dưỡng theo chuẩn Nhật Bản có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng với nhiều thiết bị chuyên dụng cho công tác Điều dưỡng như: giường tại nhà, giường phòng bệnh, đệm chống loét, xe đẩy điều dưỡng RKW-302, Cole mat C hyper (MSN1200) HCH-1, KT-95HD Natural, cây truyền dịch đứng MY-22258,…

2 phòng Thực hành Kỹ năng Điều dưỡng của Tập đoàn Glome Management trao tặng hỗ trợ tối đa đào tạo ngành Điều dưỡng tại ĐH Duy Tân

Cam kết đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, ĐH Duy Tân đã ký kết với nhiều tổ chức và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo của ngành học này. Ngoài quan hệ với các đơn vị từ Nhật Bản như:

Tập đoàn Phúc lợi Xã hội SEIREI (Nhật Bản)

Tập đoàn Y tế Glome (Nhật Bản)

Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Khiếm thị Nhật Bản

còn có hợp tác với nhiều các đại học Y Dược lớn khác trên thế giới như:

ĐH Pittsburgh (UPitt): xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu y khoa hàng đầu của Mỹ (theo bảng xếp hạng của Viện Sức khỏe Mỹ - NIH),

ĐH Illinois ở Chicago (UIC): trường có hệ thống chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất nước Mỹ (về mặt số lượng sinh viên và ngành học),

ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore): hàng đầu Đông Nam Á trong các công tác Y tế Công cộng và Cộng đồng,

ĐH Ben Gurion (Israel)

ĐH Burapha, ĐH Khon Kaen, và ĐH ĐH Mahidol (Thái Lan)

ĐH Dong-A (Hàn Quốc)

Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm, Kỹ thuật Y sinh đạt nhiều giải thưởng lớn

Xét nghiệm Y học là lĩnh vực then chốt trong y tế, ảnh hưởng đến 70% các quyết định điều trị, trong đó gần 100% quyết định hợp lý dựa trên kết quả xét nghiệm chính xác. Vì vậy, ĐH Duy Tân đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên uy tín, giàu chuyên môn cho ngành học này để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên Y khoa và Y tế DTU cùng kết nối nghiên cứu khoa học

Nhiều giảng viên của ĐH Duy Tân đã ghi dấu ấn trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại trường, cụ thể nhóm nghiên cứu gồm:

TS. Đinh Phong Sơn - Giám đốc Trung tâm Sinh học Phân tử (CEMB)

ThS-BS. Trần Châu Mỹ Thanh - giảng viên Khối Y - Dược, ĐH Duy Tân

đã giành nhiều giải thưởng lớn tại các hội thảo chuyên sâu, quy mô lớn trên toàn quốc như:

Giải Xuất sắc và giải Ba tại Hội nghị Khoa học Tim mạch toàn quốc năm 2025 với nghiên cứu về vai trò của RNA không mã hóa trong bệnh mạch vành

và tại Hội nghị Khoa học Tim mạch toàn quốc năm 2025 với nghiên cứu về vai trò của RNA không mã hóa trong bệnh mạch vành Giải Xuất sắc tại Đại hội Hội Hô hấp Việt Nam năm 2024 với báo cáo khoa học về chủ đề " Vai trò của microRNA trong việc điều chỉnh con đường truyền tín hiệu tế bào trong bệnh ung thư phổi ", đại hội được tổ chức bởi Hội Hô hấp Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Bệnh viện Tâm Anh

tại Đại hội Hội Hô hấp Việt Nam năm 2024 với báo cáo khoa học về chủ đề " ", đại hội được tổ chức bởi Hội Hô hấp Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Bệnh viện Tâm Anh Giải Xuất sắc tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng lần thứ I năm 2024 với báo cáo về đề tài " miRNA: Tiềm năng là dấu ấn phân tử và mục tiêu điều trị ung thư "

tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng lần thứ I năm 2024 với báo cáo về đề " " Giải Nhì tại Hội thảo Ứng dụng Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo trong Chẩn đoán và Điều trị Bệnh với đề tài "Giá trị chẩn đoán tiềm năng của microRNA huyết thanh đối với 19 loại ung thư", hội nghị được tổ chức tại TP.HCM năm 2024.

Sinh viên DTU và các thầy cô hướng dẫn đề tài đạt các Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học

Điểm khác biệt ở DTU là sinh viên theo học các ngành học đều có cơ hội được tham gia vào các nghiên cứu khoa học có sự hướng dẫn cẩn trọng từ các cán bộ, nghiên cứu của trường: Mới là sinh viên năm Nhất của ngành Xét nghiệm Y học, sinh viên Nguyễn Mạnh Quốc đã tham gia nghiên cứu khoa học cùng các bạn sinh viên Huỳnh Chi Lan, Trần Khánh Huyền, Cao Dương Hồng Ngọc. Với đề tài nghiên cứu về Dấu ấn phân tử microRNA trong bệnh đột quỵ và hệ thống quản lý và bảo vệ người nguy cơ đột quỵ, dưới sự hướng dẫn của TS. Đinh Phong Sơn và Ths-BS. Trần Châu Mỹ Thanh, nhóm sinh viên đã đạt giải Nhất trong Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học ĐH Duy Tân và giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025.

Sinh viên các ngành Kỹ thuật Xét nghiệm và Kỹ thuật Y sinh luôn thực hành với các thiết bị hiện đại ở Duy Tân

Với ngành Kỹ thuật Xét nghiệm: Sinh viên sau khi hoàn thành 4 năm học không chỉ có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc mà còn có nhiều kỹ năng về y học lâm sàng, y học dự phòng và y tế cộng đồng, đồng thời có khả năng tự nghiên cứu khoa học, tự đào tạo để nâng cao năng lực bản thân bên cạnh việc có y đức, có đủ bản lĩnh, sự tự tin, sức sáng tạo để tiếp cận, giao lưu và làm việc trong các môi trường quốc tế. Ngay từ năm học đầu tiên, sinh viên ngành Xét nghiệm Y học sẽ được học các học phần Hướng nghiệp, được đến tham quan thực tế các phòng thí nghiệm, các trung tâm thực hành trọng điểm của ĐH Duy Tân hay các cơ sở y tế uy tín tại TP.Đà Nẵng.

Với ngành Kỹ thuật Y Sinh: Sinh viên sau khi hoàn thành 4,5 năm học sẽ nắm vững các kiến thức chuyên môn liên quan đến Điện tử, Vật lý Y Sinh, các thiết bị y tế, các công nghệ nền tảng cho Y tế cũng như các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về ngành Kỹ thuật Y Sinh nhằm đáp ứng các "chuẩn" nhân lực chất lượng cao của ngành. Khi theo học ngành Kỹ thuật Y Sinh tại ĐH Duy Tân, sinh viên còn được chú trọng phát triển thêm các kỹ năng chuyên môn về phát triển và sản xuất y tế như với các bộ phận giả tương thích sinh học, các thiết bị y học, thiết bị chẩn đoán, và các thiết bị hình ảnh như siêu âm, X quang, CT,... Đặc biệt, đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Y Sinh, cơ hội việc làm là vô cùng rộng mở bởi sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật và tài lực đã giúp nhiều bệnh viện có cơ hội nhập khẩu rất nhiều các thiết bị y tế hiện đại; trong khi đó, nguồn nhân lực có thể sử dụng thành thạo và hiệu quả các thiết bị này hiện nay là đang rất thiếu.