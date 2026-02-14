ĐH Duy Tân đồng hành cùng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật THPT tại nhiều tỉnh, thành

Dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 ở nhiều nơi, bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Trị.

Đông đảo học sinh trên toàn quốc tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

Sân chơi chuyên môn giàu ý nghĩa này đang thu hút đông đảo học sinh trên toàn quốc tham gia, bởi nó không chỉ góp phần hình thành và phát triển niềm đam mê khoa học, tư duy sáng tạo, và năng lực nghiên cứu độc lập của học sinh mà còn giúp các em nâng cao khả năng giải quyết vấn đề trong đời sống cũng như trong học tập.

Từ Cuộc thi Khoa học kỹ thuật các năm qua, rất nhiều ý tưởng của các em học sinh đã được hiện thực hóa thành các sản phẩm, mô hình và giải pháp có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và chiều sâu khoa học của các dự án, sự đồng hành của các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có ĐH Duy Tân đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chuyên môn và định hướng nghiên cứu cho học sinh phổ thông trên toàn quốc.

ĐH Duy Tân ký kết với Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành để đồng hành cùng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật THPT

Hàng năm, ở mỗi mùa thi Khoa học kỹ thuật THPT, ĐH Duy Tân luôn hỗ trợ khoảng 500.000.000 đồng nhằm góp một phần kinh phí tổ chức và trao thưởng, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học của học sinh ở các tỉnh thành. Bên cạnh đó, Nhà trường còn cử đội ngũ giảng viên, nhà khoa học giàu kinh nghiệm tham gia công tác chấm thi, đảm bảo tính khách quan, chính xác và chất lượng cho các dự án khoa học tham dự thi.

Bên cạnh công tác đánh giá các dự án và sản phẩm dự thi, các cán bộ của ĐH Duy Tân còn chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động khoa học kỹ thuật và giáo dục STEM ở bậc phổ thông, tư vấn định hướng nghiên cứu, góp ý hoàn thiện nội dung, phương pháp và hình thức trình bày cho các dự án. Có nhiều nhóm học sinh ở các tỉnh, thành đã được các thầy cô ĐH Duy Tân hỗ trợ chuyên môn như: thực hiện các phép đo, thí nghiệm, in mẫu 3D và sử dụng các công cụ, công nghệ khác nhau để phục vụ nghiên cứu.

TS Trần Nhật Tân - Phó giám đốc ĐH Duy Tân (ảnh trên, ngoài cùng bên trái) trao giải thưởng cho học sinh THPT

Hỗ trợ tối đa cho công tác này, ĐH Duy Tân đã đưa nhiều lượt học sinh từ các trường trung học phổ thông đến DTU để tham quan các cơ sở đào tạo, các phòng thí nghiệm - thực hành và Phòng Thí nghiệm Chế tạo & STEM (STEM và FAB Labs) - nơi hỗ trợ việc chế tạo sản phẩm trên nền tảng thiết kế kỹ thuật số, được trang bị hệ thống thiết bị công nghệ cao như:

Máy in 3D

Máy quét 3D

Máy cắt và khắc laser

Máy CNC mini gia công chi tiết

Các thiết bị chế tạo mạch in PCB

Các bộ dụng cụ cơ khí cơ bản… đáp ứng đa dạng các nhu cầu thiết kế và sản xuất sản phẩm mẫu.

ĐH Duy Tân cũng rất chú trọng những góp ý và phản biện khoa học đối với các dự án tiềm năng, nhất là những dự án được lựa chọn tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026 tới đây tại Hà Nội. Hoạt động này giúp các đề tài của học sinh sẽ hoàn thiện hơn về mặt khoa học, nâng cao tính ứng dụng và khả năng cạnh tranh ở các sân chơi lớn.

Học sinh các trường THPT tham quan tìm hiểu về ĐH Duy Tân

Song song với nhiều hoạt động triển khai cùng các cuộc thi, ĐH Duy Tân thường xuyên tổ chức các chương trình sau cho các giáo viên phổ thông về:

Phương pháp triển khai hiệu quả hoạt động khoa học kỹ thuật và STEM tại trường THPT

Tài trợ cho các trường THPT những mô hình STEM

Tập huấn chuyên sâu về IoT

Tập huấn lập trình hệ thống nhúng

Tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học...

Đồng hành tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật ở nhiều tỉnh, thành qua các năm, TS Trần Nhật Tân - Phó giám đốc ĐH Duy Tân chia sẻ: "Từ thực tế triển khai hoạt động với học sinh THPT, chúng tôi nhận thấy rõ niềm đam mê nghiên cứu khoa học có từ rất sớm của các em. Các em thường có nhiều ý tưởng sáng tạo, mạnh dạn tiếp cận các lĩnh vực khoa học gắn với thực tiễn đời sống như: Công nghệ số trong giáo dục, Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo (AI), Bảo vệ môi trường, Năng lượng tái tạo… qua đó phát triển nhiều dự án và giải pháp kỹ thuật có tính khả thi, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Bền bỉ tham gia các cuộc thi từ năm 2015, ĐH Duy Tân xác định đây là một hoạt động thể hiện cam kết lâu dài trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nuôi dưỡng đam mê khoa học và giúp các thế hệ trẻ hiện thực hóa các ý tưởng nghiên cứu và sáng tạo. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm hiện thực hóa Mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG 4) của Liên Hiệp Quốc về việc đảm bảo giáo dục có chất lượng, 1 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững mà ĐH Duy Tân luôn tích cực theo đuổi trong nhiều năm qua".