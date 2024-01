ĐH Duy Tân hợp tác Khu CNC Đà Nẵng, Sun Edu phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn

Về lâu dài, sự thiếu hụt này có thể cản trở tốc độ phát triển của toàn ngành bán dẫn và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Vi mạch bán dẫn luôn được xem là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử, đóng vai trò cốt lõi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tại Đà Nẵng, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn được định hướng sẽ trở thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, làm nền tảng cho sự phát triển chung và thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.



Đây cũng là tiền đề để ngày 26.1.2024 tới đây, Trường Đại học (ĐH) Duy Tân phối hợp cùng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (Danang Hi-Tech Park) và Công ty CP Giáo dục quốc tế Sun Edu ký kết hợp tác MOU để phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn tại TP.Đà Nẵng. Cùng chung mục tiêu và đã có nhiều năm triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực vi mạch bán dẫn, sự phối kết hợp giữa 3 đơn vị mang đến nhiều kỳ vọng sẽ mở ra một bước phát triển mới trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này ở miền Trung.

Công ty CP Giáo dục quốc tế Sun Edu làm việc tại ĐH Duy Tân (ảnh trên) và các cán bộ của ĐH Duy Tân đến làm việc tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Công ty CP Giáo dục Quốc tế Sun Edu là một trong những đơn vị đào tạo tiên phong trong lĩnh vực điện tử và vi mạch bán dẫn. Công ty Sun Edu chuyên cung cấp các giải pháp đào tạo chất lượng cao và dịch vụ tư vấn cho các trường ĐH cùng các tổ chức giáo dục. Trước đó, Sun Edu đã hợp tác thành công với:

- Trung tâm Đào tạo thuộc Ban Quản lý khu công nghệ cao TP.HCM để thành lập Trung tâm Điện tử và Vi mạch bán dẫn (ESC), và

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để thành lập ESC, ra mắt vào ngày 28.10.2023 tại NIC Hoà Lạc (Hà Nội).

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là Khu Công nghệ cao quốc gia thứ 3 (sau Khu công nghệ cao Hòa Lạc ở Hà Nội và Khu Công nghệ cao TP.HCM). Mục tiêu phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng của Chính phủ là trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển Khoa học - Kỹ thuật của TP.Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung. Khu Công nghệ cao Đà Nẵng phấn đấu trở thành một khu đô thị sinh thái, có sự kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất với môi trường sống và môi trường văn hóa - xã hội.

Giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân đến Khu Công nghệ cao Đà Nẵng trong chương trình "Kết nối với chuyên gia"

ĐH Duy Tân đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực ngay tại TP.Đà Nẵng. Nhiều năm qua, ĐH Duy Tân luôn có vị trí xếp hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới như: QS Rankings, Times Higher Education (THE), Shanghai Ranking… đều thường trong Top 5 của Việt Nam. Cùng với nhiều khối ngành đào tạo trọng điểm, lĩnh vực Công nghệ thông tin và Điện-Điện tử của nhà trường nhiều năm qua luôn được xã hội tín nhiệm. Nhiều ngành học ở 2 lĩnh vực này đã đạt kiểm định ABET - tiêu chuẩn "vàng" về đào tạo khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật của Mỹ. Với nguồn lực giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, ĐH Duy Tân đảm bảo cho công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực Vi mạch Bán dẫn. Bên cạnh đó, sinh viên của trường cũng đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi liên quan như An toàn thông tin ASEAN, CTFtime Raning, GoGreen in-the-City, InnovateFPGA, Hack-a-thon Hack-the-Future… phần nào chứng minh được chất lượng đầu ra trong đào tạo.

Ký kết hợp tác MOU của 3 đơn vị sẽ hướng đến hình thành và phát triển Trung tâm Đào tạo vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng. Trong đó sẽ tập trung đào tạo chuyển đổi, đào tạo nâng cao, và đào tạo lại theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Sự phối hợp có mục đích chung là phát triển Hệ sinh thái vi mạch bán dẫn Khu vực miền Trung với hướng đi mở rộng ra khắp cả nước. Các đơn vị liên quan sẽ cùng phối hợp thực hiện nhiều nội dung, trong đó có:

- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho các đối tượng là các giảng viên, cán bộ quản lý có chuyên môn về thiết kế vi mạch bán dẫn tại P. Đà Nẵng;

- Cung cấp các license về đào tạo thiết kế vi mạch;

- Tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo về các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo thiết kế vi mạch…

Từ đó tham mưu đề xuất với UBND TP.Đà Nẵng triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn một cách hiệu quả, chất lượng.

Trên cơ sở đó, sinh viên ĐH Duy Tân nói riêng và sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng nói chung sẽ được tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến, nâng cao kỹ năng thực hành hướng đến tăng cường phát triển nghề nghiệp. Sinh viên cũng sẽ có cơ hội tham gia vào môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp để tiếp thu kiến thức, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp để trở thành những kỹ sư lành nghề cho ngành thiết kế vi mạch bán dẫn ở tương lai.

Được biết, ĐH Duy Tân cũng có triển khai các ký kết hợp tác về đào tạo và phát triển ngành vi mạch và bán dẫn với 2 công ty khác là Intel và Qualcomm.