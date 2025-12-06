ĐH Duy Tân hợp tác với Vietjet, Học viện Hàng không cùng cơ hội thực tập, trao đổi SV

Hoạt động kết nối hợp tác này được thực hiện sau các ký kết của DTU với Học viện Hàng không Việt Nam về công nhận tín chỉ, với Vietnam Airlines về cơ hội thực tập, hay với ĐH Chodang (Hàn Quốc) về trao đổi sinh viên ngành hàng không, tổng hòa đang hình thành hệ sinh thái "đào tạo - trải nghiệm - tuyển dụng" toàn diện, từng bước xây dựng những "đường bay" vững chắc cho sinh viên ngành Hàng không của ĐH Duy Tân.

Để ước mơ của sinh viên được bay cao qua ký kết với Vietjet

Ký kết hợp tác chiến lược với Vietjet không chỉ mở ra những chương trình đào tạo - thực hành - tuyển dụng bài bản, mà còn tiếp thêm "đôi cánh" để ước mơ của SV DTU được bay cao cùng một trong những hãng hàng không hàng đầu Việt Nam và khu vực.

ĐH Duy Tân ký kết với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Học viện Hàng không Việt Nam

Theo đó, Vietjet sẽ đồng hành cùng ĐH Duy Tân tổ chức các chương trình hướng nghiệp như hội thảo, talkshow, workshop chuyên sâu về Hàng không - Du lịch - Dịch vụ. SV Duy Tân cũng sẽ có cơ hội:

Tham quan doanh nghiệp

Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại Vietjet

Tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp với nhiều vị trí phù hợp nhu cầu thị trường.

Vietjet cũng sẽ tham gia vào công tác đào tạo, thỉnh giảng, huấn luyện chuyên môn, đồng thời phối hợp với ĐH Duy Tân để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ dữ liệu, thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) thuộc lĩnh vực Hàng không - Du lịch.

Ngay sau ký kết, Vietjet đã triển khai Ngày hội Tuyển dụng khu vực miền Trung vào ngày 29.11.2025. SV Duy Tân đã có một ngày trải nghiệm vô cùng thú vị và bổ ích khi được trải nghiệm trọn vẹn quy trình tuyển chọn tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Từ khâu kiểm tra hồ sơ, đo chiều cao - BMI, "catwalk" kết hợp đánh giá ngoại hình đến vòng phỏng vấn trực tiếp cùng hội đồng tuyển chọn… tất cả đều được triển khai thực hiện trong một quy trình chuyên nghiệp, giúp sinh viên nắm bắt và hiểu rõ hơn những yêu cầu thực tiễn của ngành.

SV Duy Tân trải nghiệm trọn vẹn quy trình tuyển chọn tiếp viên hàng không chuyên nghiệp

Bên cạnh việc quan sát các vòng tuyển chọn rồi tham gia thực tế vào vòng tuyển chọn hình thể BMI index, SV Duy Tân còn được lắng nghe chia sẻ về công việc của tiếp viên hàng không, một vị trí đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, khả năng xử lý nhiều tình huống, kỹ năng giao tiếp cùng phong thái chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách trên mỗi hành trình bay.

Một dấu mốc đáng chú ý cần nhắc lại là việc ký kết hợp tác chung giữa ĐH Duy Tân và Học viện Hàng không Việt Nam vào ngày 2.8.2024.

Ký kết của hai đơn vị tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, công nhận tín chỉ, bồi dưỡng nhân lực, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, ĐH Duy Tân và Học viện Hàng không Việt Nam còn cùng nhau hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo ra một nền tảng vững chắc để phát triển các sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của ngành Hàng không và các lĩnh vực kinh tế liên quan. Sinh viên cũng từ đây được tiếp cận với những kiến thức mới nhất, có thêm cơ hội thực hành để nâng cao nghiệp vụ trong môi trường chuyên nghiệp, năng động để có thể sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới của ngành Hàng không.

Đa dạng các chương trình thực tập, trao đổi Sinh viên quốc tế

Học kỳ trao đổi tại Hàn Quốc đang là chương trình đào tạo được đông đảo sinh viên ngành Quản trị du lịch & Dịch vụ hàng không của Trường Du lịch (HTi), ĐH Duy Tân hưởng ứng tham gia. Đây là nội dung đào tạo mang tính chiến lược và tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế thông qua sự hợp tác giữa ĐH Duy Tân và ĐH Chodang, Hàn Quốc.

Chương trình được triển khai mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận nền giáo dục nước ngoài tiên tiến, kiến thức chuyên sâu cùng nhiều kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng lực cạnh tranh nghề nghiệp trên thị trường lao động toàn cầu.

SV Duy Tân được thực hành ngay trong khoang mô phỏng máy bay

Đến nay, SV ĐH Duy Tân đã được tham gia 3 khóa (vào các năm 2023, 2024, 2025) của chương trình Học kỳ Trao đổi qua hợp tác với ĐH Chodang, Hàn Quốc. Tại đây, SV ĐH Duy Tân được tiếp cận với nhiều nội dung thực hành nghiệp vụ quan trọng, bao gồm:

Thực hành trong khoang máy bay

Nghiệp vụ pha chế đồ uống trên máy bay

Nghệ thuật trang điểm

Xây dựng ngoại hình

Nghiệp vụ thông tin liên lạc

Tiếng Anh trong ngành hàng không

Bên cạnh đó, mỗi sinh viên của ĐH Duy Tân còn được gắn kết với một sinh viên ngành Hàng không người Hàn Quốc - người đồng hành và hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề học tập và sinh hoạt hàng ngày ở xứ sở "kim chi", trên cơ sở sử dụng tiếng Anh hàng ngày và tiếng Anh hàng không.

Ngoài những nội dung kiến thức và thực hành bổ ích thu được trong suốt khóa học tại ĐH Chodang, SV Duy Tân được miễn phí 100% học phí khi học ở đây. Sau khi hoàn thành học kỳ trao đổi tại Hàn Quốc, 15 tín chỉ môn học tại ĐH Chodang sẽ được chuyển tiếp cho sinh viên về ĐH Duy Tân. Điều này, không chỉ giúp sinh viên đảm bảo thời gian học tập như lịch trình trước đó mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế, nâng cao giá trị bằng cấp của các em khi tốt nghiệp.

SV ngành Quản trị du lịch & Dịch vụ hàng không, DTU nhận chứng chỉ Thực tập của Vietnam Airlines

Cùng với học kỳ trao đổi ở Hàn Quốc, SV Duy Tân giờ đây đã có cơ hội tham gia thực tập tại Vietnam Airlines. Trong vai trò là nhân viên của Vietnam Airlines, nhiều sinh viên ngành Quản trị du lịch & Dịch vụ hàng không đã trực tiếp tham gia hỗ trợ khách hàng ở nhiều nhiệm vụ như: hướng dẫn khách hàng quét mã QR, đăng ký tham gia chương trình hội viên Lotusmiles, điền thông tin cá nhân và giải đáp các quyền lợi vượt trội mà hội viên có thể nhận được…

Hoạt động kết nối giữa ĐH Duy Tân với các học viện, tổ chức, doanh nghiệp uy tín đã và đang tạo ra nhiều cơ hội để sinh viên ngành Hàng không của Nhà trường được học hỏi, trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và tiếp cận nhiều cơ hội nghề nghiệp triển vọng cho tương lai.